Конвертцентр на 15 млрд грн накрыли в Украине: среди фигурантов экс-руководство налоговой

Киев • УНН

 • 1578 просмотра

СБУ и НАБУ разоблачили конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн, к деятельности которого причастно предыдущее руководство Государственной налоговой службы. 11 участников схемы получили подозрение, а руководителя центра задержали при попытке выезда из Украины.

Конвертцентр на 15 млрд грн накрыли в Украине: среди фигурантов экс-руководство налоговой

Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с НАБУ разоблачили конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн, и что к его деятельности "причастно предыдущее руководство Государственной налоговой службы", пишет УНН.

СБУ и НАБУ разоблачили мощный конвертационный центр, который функционировал при участии бывшего главы Государственной налоговой службы и бывшей заместительницы начальника Главного управления ГНС в Полтавской области

- сообщили в СБУ в соцсетях.

Детали

Как установило расследование, "лицо, которое на время проведения сделок занимало руководящие должности Государственной налоговой службы Украины, в частности в 2021 году было и.о. главы структуры, способствовало беспрепятственной деятельности конвертационного центра". При этом "экс-заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, которая возглавляла комиссию по вопросам остановки регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу "нужных" компаний", указали в СБУ.

По материалам дела, эти фигуранты действовали в интересах преступной организации. В течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными относительно поставки товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн, а фиктивный налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн, сообщили в СБУ.

По данным следствия, "схема" заключалась в том, что участники преступной организации создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для махинаций с налоговыми платежами.

Механизм преступления заключался в:

  • составлении подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных относительно хозяйственных отношений с реальными предприятиями;
    • регистрации накладных в Едином реестре налоговых накладных;
      • использовании накладных реальными предприятиями для уменьшения своих налоговых обязательств.

        Сейчас, как указано, "11 участников "схемы" получили подозрение" по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)); ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением); ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом); ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

        "Руководитель конвертационного центра задержан при попытке выезда из Украины", - указали в СБУ.

        Юлия Шрамко

