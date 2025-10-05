$41.280.00
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 27421 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні
4 жовтня, 23:20 • 54617 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 72932 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 136577 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чекліст
3 жовтня, 16:00 • 116210 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
3 жовтня, 14:35 • 107201 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 137702 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 109382 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 48867 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Концерт Роббі Вільямса в Стамбулі скасували на тлі протестів пропалестинських активістів

Київ • УНН

 • 1416 перегляди

Концерт Роббі Вільямса в Стамбулі, запланований на 7 жовтня, скасовано через міркування безпеки. Повернення коштів за квитки буде доступне найближчим часом.

Концерт Роббі Вільямса в Стамбулі скасували на тлі протестів пропалестинських активістів

Вже оголошено, що квитки будуть повернуті через відповідні платформи. Причина скасування виступу Роббі Вільямса вказується у стислому вигляді - питання у безпеці. Водночас є очевидні докази політичного підгрунтя рішення - турецькі пропалестинські організації протестували проти виступу британської зірки, передає УНН із посиланням на Milliyet та Sky News. 

Деталі

Влада Туреччини скасувала концерт британського поп-співака Роббі Вільямса, запланований на 7 жовтня. Концерт мав відбутися у другу річницю нападу ХАМАС на Ізраїль, який призвів до кровавої війни у Газі. Як вказано у повідомленні Sky News, турецька влада заборонила шоу "з міркувань безпеки".

Музикант у суботу написав в Instagram, що дуже шкодує про скасування виступу, але він також зазначив про важливість фактору безпеки.

Останнє, що я хочу зробити, це поставити під загрозу безпеку своїх шанувальників

- наголосив Роббі Вільямс.

Додамо

Газета Milliyet стверджувала, що Вільямса критикували за те, що у інтерв'ю, яке він дав у 2023 році він казав: "Я радий бути в Ізраїлі", а його рішення дати концерт у Туреччині "на річницю потопу Аль-Акса" викликало негативну реакцію в соціальних мережах.

У контексті згаданих реакцій пропалестинських користувачів мережі, слід зауважити, що Вільямс має єврейське походження, і ще у минулому десятиріччі, концерт екс-учасника Take That на Близькому Сході, в Ізраїлі, також викликав певну критику з боку подібних політичних груп.

Довідково

7 жовтня 2023 року ХАМАС та його союзні групи напали на Ізраїль. Було вбито понад 1200 людей, 251 людей захопили у заручники. У відповідь на напад ХАМАС Ізраїль з того часу розпочав масштабну військову операцію в секторі Газа.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на початкову лінію відведення в Секторі Гази, яку раніше передали ХАМАС.

Ігор Тележніков

