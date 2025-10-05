Концерт Роббі Вільямса в Стамбулі скасували на тлі протестів пропалестинських активістів
Концерт Роббі Вільямса в Стамбулі, запланований на 7 жовтня, скасовано через міркування безпеки. Повернення коштів за квитки буде доступне найближчим часом.
Вже оголошено, що квитки будуть повернуті через відповідні платформи. Причина скасування виступу Роббі Вільямса вказується у стислому вигляді - питання у безпеці. Водночас є очевидні докази політичного підгрунтя рішення - турецькі пропалестинські організації протестували проти виступу британської зірки, передає УНН із посиланням на Milliyet та Sky News.
Деталі
Влада Туреччини скасувала концерт британського поп-співака Роббі Вільямса, запланований на 7 жовтня. Концерт мав відбутися у другу річницю нападу ХАМАС на Ізраїль, який призвів до кровавої війни у Газі. Як вказано у повідомленні Sky News, турецька влада заборонила шоу "з міркувань безпеки".
Музикант у суботу написав в Instagram, що дуже шкодує про скасування виступу, але він також зазначив про важливість фактору безпеки.
Останнє, що я хочу зробити, це поставити під загрозу безпеку своїх шанувальників
Додамо
Газета Milliyet стверджувала, що Вільямса критикували за те, що у інтерв'ю, яке він дав у 2023 році він казав: "Я радий бути в Ізраїлі", а його рішення дати концерт у Туреччині "на річницю потопу Аль-Акса" викликало негативну реакцію в соціальних мережах.
У контексті згаданих реакцій пропалестинських користувачів мережі, слід зауважити, що Вільямс має єврейське походження, і ще у минулому десятиріччі, концерт екс-учасника Take That на Близькому Сході, в Ізраїлі, також викликав певну критику з боку подібних політичних груп.
Довідково
7 жовтня 2023 року ХАМАС та його союзні групи напали на Ізраїль. Було вбито понад 1200 людей, 251 людей захопили у заручники. У відповідь на напад ХАМАС Ізраїль з того часу розпочав масштабну військову операцію в секторі Газа.
Нагадаємо
