Концерт Робби Уильямса в Стамбуле отменили на фоне протестов пропалестинских активистов
Концерт Робби Уильямса в Стамбуле, запланированный на 7 октября, отменен из соображений безопасности. Возврат средств за билеты будет доступен в ближайшее время.
Уже объявлено, что билеты будут возвращены через соответствующие платформы. Причина отмены выступления Робби Уильямса указывается в сжатом виде - вопрос в безопасности. В то же время есть очевидные доказательства политической подоплеки решения - турецкие пропалестинские организации протестовали против выступления британской звезды, передает УНН со ссылкой на Milliyet и Sky News.
Власти Турции отменили концерт британского поп-певца Робби Уильямса, запланированный на 7 октября. Концерт должен был состояться во вторую годовщину нападения ХАМАС на Израиль, которое привело к кровавой войне в Газе. Как указано в сообщении Sky News, турецкие власти запретили шоу "из соображений безопасности".
Музыкант в субботу написал в Instagram, что очень сожалеет об отмене выступления, но он также отметил важность фактора безопасности.
Последнее, что я хочу сделать, это поставить под угрозу безопасность своих поклонников
Газета Milliyet утверждала, что Уильямса критиковали за то, что в интервью, которое он дал в 2023 году, он говорил: "Я рад быть в Израиле", а его решение дать концерт в Турции "в годовщину потопа Аль-Акса" вызвало негативную реакцию в социальных сетях.
В контексте упомянутых реакций пропалестинских пользователей сети, следует заметить, что Уильямс имеет еврейское происхождение, и еще в прошлом десятилетии, концерт экс-участника Take That на Ближнем Востоке, в Израиле, также вызвал определенную критику со стороны подобных политических групп.
7 октября 2023 года ХАМАС и его союзные группы напали на Израиль. Было убито более 1200 человек, 251 человек захвачен в заложники. В ответ на нападение ХАМАС Израиль с тех пор начал масштабную военную операцию в секторе Газа.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на начальную линию отвода в Секторе Газа, которую ранее передали ХАМАС.
