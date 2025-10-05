$41.280.00
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 26520 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по Украине
4 октября, 23:20 • 54111 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 72471 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 135960 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
3 октября, 16:00 • 115981 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
3 октября, 14:35 • 107090 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 137497 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 109184 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 48797 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Концерт Робби Уильямса в Стамбуле отменили на фоне протестов пропалестинских активистов

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

Концерт Робби Уильямса в Стамбуле, запланированный на 7 октября, отменен из соображений безопасности. Возврат средств за билеты будет доступен в ближайшее время.

Концерт Робби Уильямса в Стамбуле отменили на фоне протестов пропалестинских активистов

Уже объявлено, что билеты будут возвращены через соответствующие платформы. Причина отмены выступления Робби Уильямса указывается в сжатом виде - вопрос в безопасности. В то же время есть очевидные доказательства политической подоплеки решения - турецкие пропалестинские организации протестовали против выступления британской звезды, передает УНН со ссылкой на Milliyet и Sky News.

Детали

Власти Турции отменили концерт британского поп-певца Робби Уильямса, запланированный на 7 октября. Концерт должен был состояться во вторую годовщину нападения ХАМАС на Израиль, которое привело к кровавой войне в Газе. Как указано в сообщении Sky News, турецкие власти запретили шоу "из соображений безопасности".

Музыкант в субботу написал в Instagram, что очень сожалеет об отмене выступления, но он также отметил важность фактора безопасности.

Последнее, что я хочу сделать, это поставить под угрозу безопасность своих поклонников

- подчеркнул Робби Уильямс.

Добавим

Газета Milliyet утверждала, что Уильямса критиковали за то, что в интервью, которое он дал в 2023 году, он говорил: "Я рад быть в Израиле", а его решение дать концерт в Турции "в годовщину потопа Аль-Акса" вызвало негативную реакцию в социальных сетях.

Фронтмен Radiohead Том Йорк столкнулся в Австралии с пропалестинским протестующим31.10.24, 11:33 • 16849 просмотров

В контексте упомянутых реакций пропалестинских пользователей сети, следует заметить, что Уильямс имеет еврейское происхождение, и еще в прошлом десятилетии, концерт экс-участника Take That на Ближнем Востоке, в Израиле, также вызвал определенную критику со стороны подобных политических групп.

Справка

7 октября 2023 года ХАМАС и его союзные группы напали на Израиль. Было убито более 1200 человек, 251 человек захвачен в заложники. В ответ на нападение ХАМАС Израиль с тех пор начал масштабную военную операцию в секторе Газа.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на начальную линию отвода в Секторе Газа, которую ранее передали ХАМАС.

Италию охватили пропалестинские протесты: блокировка портов и столкновения в Милане22.09.25, 19:59 • 4304 просмотра

Игорь Тележников

