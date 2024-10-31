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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фронтмен Radiohead Том Йорк столкнулся в Австралии с пропалестинским протестующим

Фронтмен Radiohead Том Йорк столкнулся в Австралии с пропалестинским протестующим

Киев  •  УНН

09:33 • 1489 просмотра

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Фронтмен Radiohead прервал выступление в Мельбурне из-за спора со зрителем о конфликте в Газе. После короткого перерыва музыкант вернулся на сцену и продолжил концерт.

Музыкант сошел со сцены во время сольного концерта в Мельбурне в среду вечером после того, как его освистал пропалестинский протестующий.

Пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Вокалист Radiohead Том Йорк ненадолго покинул сцену во время своего сольного тура по Австралии после разговора с одним из зрителей, который прервал его, выразив протест по поводу смертей в секторе Газа.

Детали инцидента 

На кадрах, снятых зрителями, мужчина в толпе кричал на Йорка. Хотя было трудно услышать, что он говорил, он сказал «геноцид Израиля в Газе». Йорк ответил: «Иди сюда и скажи это. Прямо сюда, давай. Выходи на сцену и скажи, что ты имеешь в виду. Не стой там, как трус, выходи сюда и скажи это».

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Кадры, снятые посетителем концерта, показывают реакцию Йорка на мужчину перед тем, как он ушел со сцены.

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Было слышно, как часть толпы освистывала инцидент, а Йорк вскоре вернулся и исполнил песню Radiohead Karma Police. Тем временем, критик повторил свой призыв и добавил: «Сколько еще мертвых детей для этого понадобится?».

Дополнение

Ранее Том Йорк критиковал пропалестинское движение «Бойкот, отказ от инвестиций и санкции» (BDS) и поддержал решение Radiohead выступить в Израиле. Radiohead выступили в Тель-Авиве в 2017 году вопреки призыву BDS к бойкоту страны, который включал публичную критику со стороны британского кинорежиссера Кена Лоуча.

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В своем тогдашнем заявлении на X, отвечая непосредственно Лоучу, Йорк сказал: «Петь в стране - это не то же самое, что поддерживать правительство. Я играю в Израиле уже более 20 лет, во времена разных правительств, некоторые из которых были более либеральными, чем другие. Так же, как и в Америке. Мы не поддерживаем Нетаньяху больше, чем Трампа, но мы все равно поем в Америке».

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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