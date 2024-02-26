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Зустріч на українсько-польському кордоні: у канцелярії Дуди анонсували консультації наприкінці березня

Київ • УНН

 • 26479 перегляди

Наприкінці березня відбудуться консультації щодо ситуації на українсько -польскому кордоні

Зустріч на українсько-польському кордоні: у канцелярії Дуди анонсували консультації наприкінці березня

Після обговорення президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Дональдом Туском запропонованої українською стороною зустрічі на спільному кордоні,  було оголошено про проведення консультацій наприкінці березня. Про це заявив глава кабінету президента Польщі Марцін Масталерек, якого зацитувала канцелярія президента, передає УНН

Що стосується зустрічі на кордоні, президент Анджей Дуда поговорив із прем'єр-міністром Дональдом Туском.  Було оголошено про проведення консультацій наприкінці березня

- заявив Масталерек.

Також він заявив, що запрошення  президента Польщі на другу річницю повномасштабної війни в Україні не було. 

 На річницю війни в Києві не було запрошення. Точно так само і рік тому. Формат, у якому був присутній очільник ЄК ( в Україні 240го лютого-ред), був прем'єрським

- заявив глава кабінету президента Польщі.

Нагадаємо

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту польських аграріїв на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску.

Польські фермери блокують дороги для руху вантажівок, протестуючи проти надмірного, на їх думку, імпорту української агропродукції. 

23 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із командою міністрів прибув на кордон з Польщею, але зустріч з польськими урядовцями не відбулась. 

Уряд України запропонував польській стороні план із п’яти пунктів для врегулювання ситуації, що склалася на спільному кордоні через протест польських фермерів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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