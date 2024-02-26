Встреча на украинско-польской границе: в канцелярии Дуды анонсировали консультации в конце марта

После обсуждения президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском предложенной украинской стороной встречи на общей границе, было объявлено о проведении консультаций в конце марта. Об этом заявил глава кабинета президента Польши Марцин Масталерек, которого процитировала канцелярия президента, передает УНН.

Что касается встречи на границе, президент Анджей Дуда поговорил с премьер-министром Дональдом Туском. Было объявлено о проведении консультаций в конце марта - заявил Масталерек.

Также он заявил, что приглашения президента Польши на вторую годовщину полномасштабной войны в Украине не было.

На годовщину войны в Киеве не было приглашения. Точно так же и год назад. Формат, в котором присутствовал глава ЕК (в Украине 240-го февраля-ред), был премьерским - заявил глава кабинета президента Польши.

Напомним

С 9 февраля 2024 года на территории Польши возле границы с Украиной продолжаются акции протеста польских аграриев на дорогах, которые ведут к пунктам пропуска.

Польские фермеры блокируют дороги для движения грузовиков, протестуя против чрезмерного, по их мнению, импорта украинской агропродукции.

23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с командой министров прибыл на границу с Польшей, но встреча с польскими чиновниками не состоялась.

Правительство Украины предложило польской стороне план из пяти пунктов для урегулирования ситуации, сложившейся на общей границе из-за протеста польских фермеров.