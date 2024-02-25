Шмигаль про ситуацію на українсько-польському кордоні: ми озвучили партнерам план і готові йти на компроміси

Уряд України запропонував польській стороні план із п’яти пунктів для врегулювання ситуації, що склалася на спільному кордоні через протест польських фермерів.

Про це заявив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль на форумі "Україна. Рік 2024", передає кореспондент УНН.

Прем'єр-міністр повідомив, що українська сторона озвучила польській п’ять пунктів для виходу з ситуації. Вони також були обговорені з Єврокомісією.

Протести польських фермерів відбуваються на фоні війни Росії в Європі у гібридному форматі. Треба це не забувати. Тобто є підтримка радикальних і проросійських політичних сил на території цілого Європейського Союзу, зокрема і в Польщі, що призводить до таких жахливих, протиправних речей, коли висипають українське зерно. Польський уряд реагує – ми в контакті, вони реагують адекватно, поліція реагує і перші порушники вже постали перед судом