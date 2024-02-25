Шмигаль про ситуацію на українсько-польському кордоні: ми озвучили партнерам план і готові йти на компроміси
Київ • УНН
Український уряд запропонував план з п'яти пунктів для врегулювання ситуації на кордоні з Польщею, викликаної протестами польських фермерів проти імпорту української сільськогосподарської продукції.
Уряд України запропонував польській стороні план із п’яти пунктів для врегулювання ситуації, що склалася на спільному кордоні через протест польських фермерів.
Про це заявив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль на форумі "Україна. Рік 2024", передає кореспондент УНН.
Прем'єр-міністр повідомив, що українська сторона озвучила польській п’ять пунктів для виходу з ситуації. Вони також були обговорені з Єврокомісією.
Будемо ці п'ять пунктів реалізовувати буквально дуже швидко, будемо працювати на щоденній основі
Протести польських фермерів відбуваються на фоні війни Росії в Європі у гібридному форматі. Треба це не забувати. Тобто є підтримка радикальних і проросійських політичних сил на території цілого Європейського Союзу, зокрема і в Польщі, що призводить до таких жахливих, протиправних речей, коли висипають українське зерно. Польський уряд реагує – ми в контакті, вони реагують адекватно, поліція реагує і перші порушники вже постали перед судом
Прем'єр також додав, що Україна готова йти на компроміси і партнери також про те знають.
Ми уже запровадили 16 вересня механізм верифікації і контролю на чотири групи зернових. Ми також готові іти в частині запровадження рівня експорту для яєць, м'яса, курки і цукру на рівні 2022-2023 року. Це достатньо великі об'єми, ми готові їх зафіксувати і рухатись у цих межах. Тобто ось це ті кроки, які ми як держава озвучили нашим партнерам
Нагадаємо
З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту польських аграріїв на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску.
Польські фермери, блокують дороги для руху вантажівок, протестуючи проти надмірного, на їх думку, імпорту української агропродукції. 23 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із командою міністрів прибув на кордон з Польщею, але зустріч з польськими урядовцями не відбулась.
Шмигаль обговорив ситуацію на українсько-польському кордоні з президенткою Єврокомісії24.02.24, 15:49 • 36828 переглядiв