Шмигаль про ситуацію на українсько-польському кордоні: ми озвучили партнерам план і готові йти на компроміси

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10577 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 73045 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156313 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 154143 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126981 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134354 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86064 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93460 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99057 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89796 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 7164 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5964 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 6262 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 5190 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 5386 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 154145 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224684 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374004 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310146 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418185 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3354 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15217 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32055 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28834 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126981 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Шмигаль про ситуацію на українсько-польському кордоні: ми озвучили партнерам план і готові йти на компроміси

Київ • УНН

 • 77442 перегляди

Український уряд запропонував план з п'яти пунктів для врегулювання ситуації на кордоні з Польщею, викликаної протестами польських фермерів проти імпорту української сільськогосподарської продукції.

Шмигаль про ситуацію на українсько-польському кордоні: ми озвучили партнерам план і готові йти на компроміси

Уряд України запропонував польській стороні план із п’яти пунктів для врегулювання ситуації, що склалася на спільному кордоні через протест польських фермерів.

Про це заявив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль на форумі "Україна. Рік 2024", передає кореспондент УНН.

Прем'єр-міністр повідомив, що українська сторона озвучила польській п’ять пунктів для виходу з ситуації. Вони також були обговорені з Єврокомісією.

Будемо ці п'ять пунктів реалізовувати буквально дуже швидко, будемо працювати на щоденній основі

- запевнив Шмигаль.

Протести польських фермерів відбуваються на фоні війни Росії в Європі у гібридному форматі. Треба це не забувати. Тобто є підтримка радикальних і проросійських політичних сил на території цілого Європейського Союзу, зокрема і в Польщі, що призводить до таких жахливих, протиправних речей, коли висипають українське зерно. Польський уряд реагує – ми в контакті, вони реагують адекватно, поліція реагує і перші порушники вже постали перед судом

- повідомив Шмигаль.

Прем'єр також додав, що Україна готова йти на компроміси і партнери також про те знають.

Ми уже запровадили 16 вересня механізм верифікації і контролю на чотири групи зернових. Ми також готові іти в частині запровадження рівня експорту для яєць, м'яса, курки і цукру на рівні 2022-2023 року. Це достатньо великі об'єми, ми готові їх зафіксувати і рухатись у цих межах. Тобто ось це ті кроки, які ми як держава озвучили нашим партнерам

- сказав очільник уряду.

Нагадаємо

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту польських аграріїв на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску.

Польські фермери, блокують дороги для руху вантажівок, протестуючи проти надмірного, на їх думку, імпорту української агропродукції. 23 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із командою міністрів прибув на кордон з Польщею, але зустріч з польськими урядовцями не відбулась. 

Шмигаль обговорив ситуацію на українсько-польському кордоні з президенткою Єврокомісії24.02.24, 15:49 • 36828 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Європейська комісія
Європейський Союз
Європа
Україна
Денис Шмигаль
Польща
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,612.91