Шмигаль обговорив ситуацію на українсько-польському кордоні з президенткою Єврокомісії

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10577 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 73045 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156313 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 154142 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126981 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134354 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86064 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93460 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99057 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89796 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 7164 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5964 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 6262 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 5190 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 5386 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 154142 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224683 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374003 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310145 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418184 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3354 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15217 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32055 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28834 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126981 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Шмигаль обговорив ситуацію на українсько-польському кордоні з президенткою Єврокомісії

Київ • УНН

 • 36828 перегляди

Прем'єр-міністр України обговорив з Президентом Європейської Комісії врегулювання кризи на українсько-польському кордоні та представив український "План порозуміння".

Шмигаль обговорив ситуацію на українсько-польському кордоні з президенткою Єврокомісії

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили, зокрема, ситуацію на українсько-польському кордоні. Шмигаль представив український "План взаємопорозуміння" для вирішення цієї кризи, передає УНН.

Продуктивна зустріч із Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії у Києві. Говорили про нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості та скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро на 4 роки

- написав Шмигаль.

Він зазначив, що  Урсула нагадала, що перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні.

Також порушили питання щодо ситуації на українсько-польському кордоні. Представив український "План взаємопорозуміння" для вирішення цієї кризи. Розраховуємо на конструктивний тристоронній діалог. Подякував Урсулі фон дер Ляєн та Європейській комісії за надзвичайний рівень підтримки України від початку повномасштабного вторгнення росії

- повідомив Шмигаль.

Доповнення

Україна пропонує Польщі план деблокади кордону, який передбачає звернення щодо заборони російського аграрного експорту в ЄС та створення тристороннього штабу за участі Єврокомісії.

23 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із командою міністрів прибув на кордон з Польщею, але зустріч з польськими урядовцями не відбулась. 

Дуда заявив, що Польща підтримує і буде підтримувати Україну в її боротьбі проти рф24.02.24, 13:55 • 37512 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Європейська комісія
Європейський Союз
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Денис Шмигаль
Київ
Польща
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,612.91