Шмигаль обговорив ситуацію на українсько-польському кордоні з президенткою Єврокомісії
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України обговорив з Президентом Європейської Комісії врегулювання кризи на українсько-польському кордоні та представив український "План порозуміння".
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили, зокрема, ситуацію на українсько-польському кордоні. Шмигаль представив український "План взаємопорозуміння" для вирішення цієї кризи, передає УНН.
Продуктивна зустріч із Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії у Києві. Говорили про нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості та скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро на 4 роки
Він зазначив, що Урсула нагадала, що перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні.
Також порушили питання щодо ситуації на українсько-польському кордоні. Представив український "План взаємопорозуміння" для вирішення цієї кризи. Розраховуємо на конструктивний тристоронній діалог. Подякував Урсулі фон дер Ляєн та Європейській комісії за надзвичайний рівень підтримки України від початку повномасштабного вторгнення росії
Доповнення
Україна пропонує Польщі план деблокади кордону, який передбачає звернення щодо заборони російського аграрного експорту в ЄС та створення тристороннього штабу за участі Єврокомісії.
23 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із командою міністрів прибув на кордон з Польщею, але зустріч з польськими урядовцями не відбулась.
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