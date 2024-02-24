Шмыгаль обсудил ситуацию на украинско-польской границе с президентом Еврокомиссии

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
  •  104149 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  145587 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  168854 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  185909 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  213580 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  209582 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  240591 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  262880 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  229261 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  234466 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Шмыгаль обсудил ситуацию на украинско-польской границе с президентом Еврокомиссии

Шмыгаль обсудил ситуацию на украинско-польской границе с президентом Еврокомиссии

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 13:49  •  5681 просмотра

Read in English

Премьер-министр Украины обсудил с Президентом Европейской Комиссии урегулирование кризиса на украинско-польской границе и представил украинский "План взаимопонимания".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили, в частности, ситуацию на украинско-польской границе. Шмыгаль представил украинский "План взаимопонимания" для решения этого кризиса, передает УНН.

Продуктивная встреча с Урсулой фон дер Ляйен, президентом Еврокомиссии в Киеве. Говорили о нашем сотрудничестве в сфере оборонной промышленности и скоординировали следующие шаги в рамках инициативы Ukraine Facility, которая предусматривает финансирование в размере 50 млрд евро на 4 года

- написал Шмыгаль.

Он отметил, что  Урсула напомнила, что первый транш на сумму 4,5 млрд евро поступит уже в марте.

Также подняли вопрос о ситуации на украинско-польской границе. Представил украинский "План взаимопонимания" для решения этого кризиса. Рассчитываем на конструктивный трехсторонний диалог. Поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен и Европейской комиссии за чрезвычайный уровень поддержки Украины с начала полномасштабного вторжения России

- сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Украина предлагает Польше план деблокады границы, который предусматривает обращение о запрете российского аграрного экспорта в ЕС и создание трехстороннего штаба с участием Еврокомиссии.

23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с командой министров прибыл на границу с Польшей, но встреча с польскими чиновниками не состоялась. 

Дуда заявил, что Польша поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе против рф24 февраля 2024, 11:55 • 21896 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
kievКиев
polshaПольша
Шмигаль обговорив ситуацію на українсько-польському кордоні з президенткою Єврокомісії
Shmyhal discussed the situation on the Ukrainian-Polish border with the President of the European Commission
Новости по теме

Шмыгаль обсудил ситуацию на украинско-польской границе с президентом Еврокомиссии

Премьер-министр Украины обсудил с Президентом Европейской Комиссии урегулирование кризиса на украинско-польской границе и представил украинский "План взаимопонимания".

Политика •   •  5681 просмотра
Шмыгаль обсудил ситуацию на украинско-польской границе с президентом Еврокомиссии

Британская разведка оценила потери российской армии за два года после полномасштабного вторжения

За два года россия потеряла в Украине столько же военнослужащих, сколько она изначально развернула для своего вторжения.

Война •   •  18359 просмотра
Британская разведка оценила потери российской армии за два года после полномасштабного вторжения

Буданов рассказал, какая информация от стран-партнеров критически важна для ГУР

Руководитель военной разведки Украины заявил, что сотрудничество со странами-партнерами по информации о пусках ракет является критически важным для обороны Украины, и что партизанские группировки в россии помогают получать информацию и принимать специальные меры против врага.

Война •   •  19067 просмотра
Буданов рассказал, какая информация от стран-партнеров критически важна для ГУР

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для Полтавы, Днепра и Запорожья

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет для трех областей Украины: Полтавской, Днепропетровской и Запорожской.

Война •   •  21190 просмотра
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для Полтавы, Днепра и Запорожья

Блокада польской границы: украинским водителям, которые застряли в очередях, передали продуктовые наборы

Украинские водители, которые застряли на границе с Польшей из-за протестов фермеров, получили горячую еду и продукты от украинского правительства с помощью международных волонтеров.

Общество •   •  20745 просмотра
Блокада польской границы: украинским водителям, которые застряли в очередях, передали продуктовые наборы

Зеленский вместе с фон дер Ляйен, Трюдо, де Кроо, Мелони и почтили память павших защитников

Президент Зеленский и лидеры Канады, Италии, Бельгии и Европейской Комиссии почтили погибших украинских защитников, которые отдали свою жизнь, борясь за свободу и суверенитет Украины в условиях московского вторжения, возложением цветов на Михайловской площади в Киеве.

Война •   •  22409 просмотра
Зеленский вместе с фон дер Ляйен, Трюдо, де Кроо, Мелони и почтили память павших защитников

Трюдо в годовщину вторжения рф заявил, что борьба Украины - это и борьба Канады

Трюдо, де Кру, Мелони и фон дер Ляйен посетили Гостомель, чтобы отдать дань уважения украинским защитникам и подтвердить поддержку суверенитета Украины против российской агрессии.

Война •   •  20307 просмотра
Трюдо в годовщину вторжения рф заявил, что борьба Украины - это и борьба Канады

Польские протестующие временно приостановили блокирование одного пункта пропуска

24 февраля польские протестующие временно прекратили блокирование пункта пропуска "Устилуг-Зосин" в годовщину начала войны в Украине, позволив грузовикам и легковым автомобилям пересекать границу по установленной процедуре.

Общество •   •  18125 просмотра
Польские протестующие временно приостановили блокирование одного пункта пропуска

Спасать юг от засухи: Одесская область впервые в стране начала восстанавливать и модернизировать системы орошения

В Одесской области начали восстанавливать и модернизировать оросительные системы, чтобы помочь местным фермерам обеспечить стабильные урожаи в условиях изменения климата.

Общество •   •  15585 просмотра
Спасать юг от засухи: Одесская область впервые в стране начала восстанавливать и модернизировать системы орошения

Из оккупированной Луганщины в Украину вернули двух девушек-подростков

Две сестры-подростки наконец воссоединились со своей матерью в Украине после того, как были вынуждены почти два года жить под российской оккупацией в селе в Луганской области.

Общество •   •  18689 просмотра
Из оккупированной Луганщины в Украину вернули двух девушек-подростков