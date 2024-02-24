Шмыгаль обсудил ситуацию на украинско-польской границе с президентом Еврокомиссии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили, в частности, ситуацию на украинско-польской границе. Шмыгаль представил украинский "План взаимопонимания" для решения этого кризиса, передает УНН.

Продуктивная встреча с Урсулой фон дер Ляйен, президентом Еврокомиссии в Киеве. Говорили о нашем сотрудничестве в сфере оборонной промышленности и скоординировали следующие шаги в рамках инициативы Ukraine Facility, которая предусматривает финансирование в размере 50 млрд евро на 4 года - написал Шмыгаль.

Он отметил, что Урсула напомнила, что первый транш на сумму 4,5 млрд евро поступит уже в марте.

Также подняли вопрос о ситуации на украинско-польской границе. Представил украинский "План взаимопонимания" для решения этого кризиса. Рассчитываем на конструктивный трехсторонний диалог. Поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен и Европейской комиссии за чрезвычайный уровень поддержки Украины с начала полномасштабного вторжения России - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Украина предлагает Польше план деблокады границы, который предусматривает обращение о запрете российского аграрного экспорта в ЕС и создание трехстороннего штаба с участием Еврокомиссии.

23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с командой министров прибыл на границу с Польшей, но встреча с польскими чиновниками не состоялась.

Дуда заявил, что Польша поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе против рф