Шмыгаль обсудил ситуацию на украинско-польской границе с президентом Еврокомиссии
Киев • УНН
Премьер-министр Украины обсудил с Президентом Европейской Комиссии урегулирование кризиса на украинско-польской границе и представил украинский "План взаимопонимания".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили, в частности, ситуацию на украинско-польской границе. Шмыгаль представил украинский "План взаимопонимания" для решения этого кризиса, передает УНН.
Продуктивная встреча с Урсулой фон дер Ляйен, президентом Еврокомиссии в Киеве. Говорили о нашем сотрудничестве в сфере оборонной промышленности и скоординировали следующие шаги в рамках инициативы Ukraine Facility, которая предусматривает финансирование в размере 50 млрд евро на 4 года
Он отметил, что Урсула напомнила, что первый транш на сумму 4,5 млрд евро поступит уже в марте.
Также подняли вопрос о ситуации на украинско-польской границе. Представил украинский "План взаимопонимания" для решения этого кризиса. Рассчитываем на конструктивный трехсторонний диалог. Поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен и Европейской комиссии за чрезвычайный уровень поддержки Украины с начала полномасштабного вторжения России
Дополнение
Украина предлагает Польше план деблокады границы, который предусматривает обращение о запрете российского аграрного экспорта в ЕС и создание трехстороннего штаба с участием Еврокомиссии.
23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с командой министров прибыл на границу с Польшей, но встреча с польскими чиновниками не состоялась.
Дуда заявил, что Польша поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе против рф24 февраля 2024, 11:55 • 21896 просмотров
Шмыгаль обсудил ситуацию на украинско-польской границе с президентом Еврокомиссии
Премьер-министр Украины обсудил с Президентом Европейской Комиссии урегулирование кризиса на украинско-польской границе и представил украинский "План взаимопонимания".
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