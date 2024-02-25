Шмыгаль о ситуации на украинско-польской границе: мы озвучили партнерам план и готовы идти на компромиссы

Правительство Украины предложило польской стороне план из пяти пунктов для урегулирования ситуации, сложившейся на общей границе из-за протеста польских фермеров.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме "Украина. Год 2024", передает корреспондент УНН.

Премьер-министр сообщил, что украинская сторона озвучила польской пять пунктов для выхода из ситуации. Они также были обсуждены с Еврокомиссией.

Будем эти пять пунктов реализовывать буквально очень быстро, будем работать на ежедневной основе - заверил Шмыгаль.

Протесты польских фермеров происходят на фоне войны России в Европе в гибридном формате. Надо это не забывать. То есть есть поддержка радикальных и пророссийских политических сил на территории целого Европейского Союза, в том числе и в Польше, что приводит к таким ужасным, противоправным вещам, когда высыпают украинское зерно. Польское правительство реагирует - мы в контакте, они реагируют адекватно, полиция реагирует и первые нарушители уже предстали перед судом - сообщил Шмыгаль.

Премьер также добавил, что Украина готова идти на компромиссы и партнеры также о том знают.

Мы уже ввели 16 сентября механизм верификации и контроля на четыре группы зерновых. Мы также готовы идти в части введения уровня экспорта для яиц, мяса, курицы и сахара на уровне 2022-2023 года. Это достаточно большие объемы, мы готовы их зафиксировать и двигаться в этих пределах. То есть вот это те шаги, которые мы как государство озвучили нашим партнерам - сказал глава правительства.

Напомним,

С 9 февраля 2024 года на территории Польши возле границы с Украиной продолжаются акции протеста польских аграриев на дорогах, которые ведут к пунктам пропуска.

Польские фермеры, блокируют дороги для движения грузовиков, протестуя против чрезмерного, по их мнению, импорта украинской агропродукции. 23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с командой министров прибыл на границу с Польшей, но встреча с польскими чиновниками не состоялась.

Шмыгаль обсудил ситуацию на украинско-польской границе с президентом Еврокомиссии