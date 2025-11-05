ukenru
Конфлікт Вашингтона та Каракаса: США глушили сигнали GPS біля узбережжя Венесуели - експерт Sky News

Київ • УНН

 • 890 перегляди

Перебої в роботі навігаційних систем зафіксували поблизу Тринідаду і Тобаго, де розташувався військовий корабель США. Експерт із радіоелектронної війни вважає, що джерелом глушіння могли бути саме Сполучені Штати.

Конфлікт Вашингтона та Каракаса: США глушили сигнали GPS біля узбережжя Венесуели - експерт Sky News

Перебої в роботі навігаційних систем зафіксували поблизу Тринідаду і Тобаго, де розташувався військовий корабель США. Експерт із радіоелектронної війни вважає, що джерелом глушіння могли бути саме Сполучені Штати.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

У районі узбережжя Венесуели спостерігали високий рівень глушіння сигналів GPS. Перебої відбулися неподалік Тринідаду і Тобаго - у зоні, де на тлі зростання напруженості був розміщений американський військовий корабель.

Дивлячись на карту, важко сказати, хто ще це міг би бути

- сказав Sky News експерт з радіоелектронної війни доктор Томас Вітінгтон.

Видання звернулося по коментар до Міністерства оборони США, однак відповіді не отримало. Події розгортаються на тлі наближення до Венесуели американського авіаносця USS Gerald R Ford.

Тим часом військовий міністр США Піт Гегсет оголосив про черговий удар по суднах, які, за даними Вашингтона, пов’язані з наркоторгівлею. Також повідомляється, що наприкінці минулого місяця до Каракаса прибув російський вантажний літак авіакомпанії, яка перебуває під санкціями. 

Нагадаємо

Американські військові здійснили авіаудар по судну, що перевозило наркотики у східній частині Тихого океану, внаслідок чого загинуло двоє осіб. Ця операція є частиною кампанії адміністрації Трампа проти наркокартелів, яка з вересня призвела до загибелі понад 50 людей. 

Алла Кіосак

