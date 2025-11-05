Конфлікт Вашингтона та Каракаса: США глушили сигнали GPS біля узбережжя Венесуели - експерт Sky News
Київ • УНН
Перебої в роботі навігаційних систем зафіксували поблизу Тринідаду і Тобаго, де розташувався військовий корабель США. Експерт із радіоелектронної війни вважає, що джерелом глушіння могли бути саме Сполучені Штати.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
У районі узбережжя Венесуели спостерігали високий рівень глушіння сигналів GPS. Перебої відбулися неподалік Тринідаду і Тобаго - у зоні, де на тлі зростання напруженості був розміщений американський військовий корабель.
Дивлячись на карту, важко сказати, хто ще це міг би бути
Видання звернулося по коментар до Міністерства оборони США, однак відповіді не отримало. Події розгортаються на тлі наближення до Венесуели американського авіаносця USS Gerald R Ford.
Тим часом військовий міністр США Піт Гегсет оголосив про черговий удар по суднах, які, за даними Вашингтона, пов’язані з наркоторгівлею. Також повідомляється, що наприкінці минулого місяця до Каракаса прибув російський вантажний літак авіакомпанії, яка перебуває під санкціями.
Нагадаємо
Американські військові здійснили авіаудар по судну, що перевозило наркотики у східній частині Тихого океану, внаслідок чого загинуло двоє осіб. Ця операція є частиною кампанії адміністрації Трампа проти наркокартелів, яка з вересня призвела до загибелі понад 50 людей.