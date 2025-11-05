Конфликт Вашингтона и Каракаса: США глушили сигналы GPS у побережья Венесуэлы - эксперт Sky News
Киев • УНН
Перебои в работе навигационных систем зафиксировали вблизи Тринидада и Тобаго, где расположился военный корабль США. Эксперт по радиоэлектронной войне считает, что источником глушения могли быть именно Соединенные Штаты.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
В районе побережья Венесуэлы наблюдали высокий уровень глушения сигналов GPS. Перебои произошли неподалеку от Тринидада и Тобаго - в зоне, где на фоне роста напряженности был размещен американский военный корабль.
Глядя на карту, трудно сказать, кто еще это мог бы быть
Издание обратилось за комментарием в Министерство обороны США, однако ответа не получило. События разворачиваются на фоне приближения к Венесуэле американского авианосца USS Gerald R Ford.
Тем временем военный министр США Пит Хегсет объявил об очередном ударе по судам, которые, по данным Вашингтона, связаны с наркоторговлей. Также сообщается, что в конце прошлого месяца в Каракас прибыл российский грузовой самолет авиакомпании, находящейся под санкциями.
Напомним
Американские военные совершили авиаудар по судну, перевозившему наркотики в восточной части Тихого океана, в результате чего погибли два человека. Эта операция является частью кампании администрации Трампа против наркокартелей, которая с сентября привела к гибели более 50 человек.