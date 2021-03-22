Комаровський: немає жодних даних про смертельні ускладнення після вакцинації від COVID-19

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“Після будь-якого щеплення може бути головний біль, лихоманка, хворобливість, набряк і почервоніння в місці ін’єкції — це нормально і зрозуміло. Але поки немає жодних даних про те, що після щеплення від ковіду можна померти від інфаркту, інсульту і так далі”, - написав доктор, відповідаючи на запитання читача.

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Комаровський також зазначив, що якщо зараження коронавірусом збіглося за часом після зробленого щеплення від COVID-19, то вироблення антитіл буде відбуватися набагато ефективніше і швидше, ніж при природному інфікуванні.

“Навіть якщо ви заразитеся коронавірусом відразу після вакцинації, то це не небезпечно, тому що в самій вакцині концентрація антигенів дуже висока, а значить, імунна відповідь, те саме вироблення антитіл організмом, буде набагато швидше і ефективніше, ніж при природному інфікуванні. Тобто, навіть при відсутності ще вироблених антитіл у вас є великі шанси на легкий перебіг хвороби або на те, що ви не захворієте взагалі, тому що вакцина все одно спрацює”, - розповів лікар.

Комаровський підкреслив, що зараз в ЗМІ є багато маніпуляцій і псевдосенсацій, які підвищують недовіру до вакцинації. Як приклад він назвав Норвегію, про яку російськомовні ЗМІ написали про смерть десятків мешканців будинків для літніх людей, щеплених Pfizer.

Медик уточнив, що в будинках для людей похилого віку Норвегії величезна кількість пацієнтів 80+. Кожен день вони вмирають від природних причин — старості і хронічних хвороб. Їх всіх вакцинували від коронавірусу. Але вони не перестали вмирати від природних причин, тому в будь-який інформації важливо добре розуміти причинно-наслідкові зв’язки.

“Після вакцинації можна захворіти, можна потрапити під трамвай, можна посковзнутися і розбити собі голову... Після вакцинації — це не означає внаслідок вакцинації”, - уточнив лікар.

Вакцинація в Україні

В Україні, зі старту кампанії по вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже понад 111 тисяч осіб.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).