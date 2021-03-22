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Комаровский: нет никаких данных о смертельных осложнениях после вакцинации от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14573 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Известный украинский врач Евгений Комаровский в своем блоге рассказал читателям о последствиях после вакцинации от COVID-19 и манипуляции в прессе на эту тему, а также о том, что будет, если заразиться коронавируса сразу после прививки, пишет УНН.

Цитата:

“После любой прививки может быть головная боль, лихорадка, болезненность, отек и покраснение в месте инъекции — это нормально и понятно. Но пока нет никаких данных о том, что после прививки от ковида можно умереть от инфаркта, инсульта и так далее”, — написал доктор, отвечая на вопрос читателя.

Детали

Комаровский также отметил, что если заражение коронавирусом совпало по времени после сделанной прививки от COVID-19, то выработка антител будет происходить намного эффективнее и быстрее, чем при естественном инфицировании.

“Даже если вы заразитесь коронавирусом сразу после вакцинации, то это не опасно, потому что в самой вакцине концентрация антигенов очень высокая, а значит, иммунный ответ, та самая выработка антител организмом, будет намного быстрее и эффективнее, чем при естественном инфицировании. То есть даже при отсутствии еще выработанных антител у вас есть большие шансы на легкое течение болезни или на то, что вы не заболеете вообще, потому что вакцина все равно сработает”, — рассказал врач.

Комаровский подчеркнул, что сейчас в СМИ существует много манипуляций и псевдосенсаций, которые повышают недоверие к вакцинированию. В качестве примера он назвал Норвегию, про которую русскоязычные СМИ написали о смерти десятков обитателей домов престарелых, привитых Pfizer.

Медик уточнил, что в домах престарелых Норвегии огромное количество пациентов 80+. Каждый день они умирают от естественных причин — старости и хронических болезней. Их всех вакцинировали от коронавируса. Но они не перестали умирать от естественных причин, поэтому в любой информации важно хорошо понимать причинно-следственные связи.

“После вакцинации можно заболеть, можно попасть под трамвай, можно поскользнуться и разбить себе голову... После вакцинации — это не значит вследствие вакцинации”, — уточнил доктор.

Вакцинация в Украине

В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже более 111 тысяч человек.

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

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