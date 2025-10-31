Командири рф страчують солдатів, які відмовляються воювати в Україні – розслідування "Верстки"

Командування російської армії катує, страчує або навмисно відправляє на смерть військових, які відмовляються воювати в Україні. Про це йдеться у розслідуванні незалежного видання "Верстка", яке задокументувало понад 150 підтверджених випадків убивств і тортур, причетними до яких визнано 101 російського офіцера. Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

Журналісти, спираючись на свідчення солдатів, родичів та відеоматеріали, повідомляють, що командири призначали "стрільців" для ліквідації відмовників, скидали гранати з дронів по своїх, а тіла жертв маскували під бойові втрати. Деяких військових кидали в ями, катували, змушували битися до смерті або вимагали гроші, аби уникнути "самогубних місій".

Розслідування також показує, що такі практики, започатковані у виправних батальйонах із колишніх ув’язнених, тепер поширилися на регулярні частини армії. За перше півріччя 2025 року головна військова прокуратура РФ отримала близько 29 тисяч скарг, з яких понад 12 тисяч – на знущання з боку власного командування.

Попри численні докази, майже ніхто з офіцерів не був покараний. Джерела "Верстки" у військовій прокуратурі кажуть, що в росії фактично існує заборона розслідувати злочини командирів на фронті – під приводом "неперешкоджання бойовим операціям".

