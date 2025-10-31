Командиры РФ казнят солдат, отказывающихся воевать в Украине – расследование "Вёрстки"

$42.080.01
Россияне попали в девятиэтажку в Сумах, есть раненые и разрушения – ОВАPhoto
30 октября, 16:50 • 19094 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 30175 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 23440 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 27325 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 54715 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 11067 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 27208 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 24768 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 28143 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 38993 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 54715 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 51919 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 112876 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 102509 просмотра
Командиры РФ казнят солдат, отказывающихся воевать в Украине – расследование "Вёрстки"

Киев • УНН

 • 54 просмотра

В расследовании независимого российского издания указывается, что российские командиры отдают приказы казнить своих солдат, которые не хотят воевать против Украины на фронте.

Командиры РФ казнят солдат, отказывающихся воевать в Украине – расследование "Вёрстки"

Командование российской армии пытает, казнит или намеренно отправляет на смерть военнослужащих, отказывающихся воевать в Украине. Об этом говорится в расследовании независимого издания "Верстка", которое задокументировало более 150 подтвержденных случаев убийств и пыток, причастными к которым признан 101 российский офицер. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Журналисты, опираясь на показания солдат, родственников и видеоматериалы, сообщают, что командиры назначали "стрелков" для ликвидации отказников, сбрасывали гранаты с дронов по своим, а тела жертв маскировали под боевые потери. Некоторых военных бросали в ямы, пытали, заставляли драться до смерти или вымогали деньги, чтобы избежать "самоубийственных миссий".

ч. Доказательство преступления против человечности: рф использует дроны, охотясь на гражданских - расследование ООН

Расследование также показывает, что такие практики, начатые в исправительных батальонах из бывших заключенных, теперь распространились на регулярные части армии. За первое полугодие 2025 года главная военная прокуратура РФ получила около 29 тысяч жалоб, из которых более 12 тысяч – на издевательства со стороны собственного командования.

Несмотря на многочисленные доказательства, почти никто из офицеров не был наказан. Источники "Верстки" в военной прокуратуре говорят, что в россии фактически существует запрет расследовать преступления командиров на фронте – под предлогом "непрепятствования боевым операциям".

ч. Российский солдат пытался сдаться, но его убил собственный дрон – Силы обороны Юга

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Хранитель
Украина