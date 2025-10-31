Командиры РФ казнят солдат, отказывающихся воевать в Украине – расследование "Вёрстки"

Командование российской армии пытает, казнит или намеренно отправляет на смерть военнослужащих, отказывающихся воевать в Украине. Об этом говорится в расследовании независимого издания "Верстка", которое задокументировало более 150 подтвержденных случаев убийств и пыток, причастными к которым признан 101 российский офицер. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Журналисты, опираясь на показания солдат, родственников и видеоматериалы, сообщают, что командиры назначали "стрелков" для ликвидации отказников, сбрасывали гранаты с дронов по своим, а тела жертв маскировали под боевые потери. Некоторых военных бросали в ямы, пытали, заставляли драться до смерти или вымогали деньги, чтобы избежать "самоубийственных миссий".

Расследование также показывает, что такие практики, начатые в исправительных батальонах из бывших заключенных, теперь распространились на регулярные части армии. За первое полугодие 2025 года главная военная прокуратура РФ получила около 29 тысяч жалоб, из которых более 12 тысяч – на издевательства со стороны собственного командования.

Несмотря на многочисленные доказательства, почти никто из офицеров не был наказан. Источники "Верстки" в военной прокуратуре говорят, что в россии фактически существует запрет расследовать преступления командиров на фронте – под предлогом "непрепятствования боевым операциям".

