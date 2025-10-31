Командиры РФ казнят солдат, отказывающихся воевать в Украине – расследование "Вёрстки"
Киев • УНН
В расследовании независимого российского издания указывается, что российские командиры отдают приказы казнить своих солдат, которые не хотят воевать против Украины на фронте.
Командование российской армии пытает, казнит или намеренно отправляет на смерть военнослужащих, отказывающихся воевать в Украине. Об этом говорится в расследовании независимого издания "Верстка", которое задокументировало более 150 подтвержденных случаев убийств и пыток, причастными к которым признан 101 российский офицер. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Подробности
Журналисты, опираясь на показания солдат, родственников и видеоматериалы, сообщают, что командиры назначали "стрелков" для ликвидации отказников, сбрасывали гранаты с дронов по своим, а тела жертв маскировали под боевые потери. Некоторых военных бросали в ямы, пытали, заставляли драться до смерти или вымогали деньги, чтобы избежать "самоубийственных миссий".
Расследование также показывает, что такие практики, начатые в исправительных батальонах из бывших заключенных, теперь распространились на регулярные части армии. За первое полугодие 2025 года главная военная прокуратура РФ получила около 29 тысяч жалоб, из которых более 12 тысяч – на издевательства со стороны собственного командования.
Несмотря на многочисленные доказательства, почти никто из офицеров не был наказан. Источники "Верстки" в военной прокуратуре говорят, что в россии фактически существует запрет расследовать преступления командиров на фронте – под предлогом "непрепятствования боевым операциям".
