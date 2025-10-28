Доказ злочину проти людяності: рф використовує дрони, полюючи на цивільних - розслідування ООН
Київ • УНН
Розслідування ООН підтвердило використання росією дронів для переслідування мирних жителів поблизу лінії фронту в Україні. Це розцінюється як злочин проти людяності, спрямований на вигнання цивільних осіб.
росія використовує дрони для переслідування мирних жителів, поблизу лінії фронту в Україні. Про це вказує висновок розслідування ООН, передає Sky News та УНН.
Деталі
Згідно зі звітом Незалежної міжнародної комісії з розслідування ситуації в Україні, росія у своїй агресії використовує дрони для переслідування мирних жителів, які живуть поблизу лінії фронту в Україні.
Висновки ґрунтуються на інтерв'ю з 226 людьми, включаючи жертв, свідків, гуманітарних працівників та місцеву владу.Також було перевірено сотні відео.
Цивільних осіб переслідують на великі відстані дрони з встановленими камерами, а потім іноді атакують запальними бомбами або вибухівкою, коли вони шукають укриття.
У 17-сторінковому звіті наголошується, що відповідні напади були скоєні в рамках скоординованої політики вигнання цивільних осіб з територій поблизу лінії фронту війни росії проти України.
Факти полювання на людей та насильницького переміщення населення підтверджують злочин проти людяності.
У росії заперечують навмисні напади на цивільних осіб в Україні, додає Sky News, нагадуючи, що військові сили рф вбили тисячі людей з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну три з половиною роки тому.
Нагадаємо
Понад 1200 цивільних осіб загинуло через касетні боєприпаси після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Російська диверсійно-розвідувальна група зуміла проникнути в центр Покровська та вбила декількох цивільних у районі залізничного вокзалу.
Через ворожу атаку на Київщину у Погребах Броварського району загинула молода жінка, шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка.
