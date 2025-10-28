$42.070.07
Ексклюзив
09:16 • 490 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 5416 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 14814 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 15295 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 11761 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47088 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 69471 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 86016 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 65298 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 67094 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 86029 перегляди
Доказ злочину проти людяності: рф використовує дрони, полюючи на цивільних - розслідування ООН

Київ • УНН

 • 490 перегляди

Розслідування ООН підтвердило використання росією дронів для переслідування мирних жителів поблизу лінії фронту в Україні. Це розцінюється як злочин проти людяності, спрямований на вигнання цивільних осіб.

Доказ злочину проти людяності: рф використовує дрони, полюючи на цивільних - розслідування ООН

росія використовує дрони для переслідування мирних жителів, поблизу лінії фронту в Україні. Про це вказує висновок розслідування ООН, передає Sky News та УНН.

Деталі

Згідно зі звітом Незалежної міжнародної комісії з розслідування ситуації в Україні, росія у своїй агресії використовує дрони для переслідування мирних жителів, які живуть поблизу лінії фронту в Україні.

Висновки ґрунтуються на інтерв'ю з 226 людьми, включаючи жертв, свідків, гуманітарних працівників та місцеву владу.Також було перевірено сотні відео.

Цивільних осіб переслідують на великі відстані дрони з встановленими камерами, а потім іноді атакують запальними бомбами або вибухівкою, коли вони шукають укриття.

- пише Sky News. 

У 17-сторінковому звіті наголошується, що відповідні напади були скоєні в рамках скоординованої політики вигнання цивільних осіб з територій поблизу лінії фронту війни росії проти України.

Факти полювання на людей та насильницького переміщення населення підтверджують злочин проти людяності.

У росії заперечують навмисні напади на цивільних осіб в Україні, додає Sky News, нагадуючи, що військові сили рф вбили тисячі людей з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну три з половиною роки тому.

Нагадаємо 

Понад 1200 цивільних осіб загинуло через касетні боєприпаси після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Російська диверсійно-розвідувальна група зуміла проникнути в центр Покровська та вбила декількох цивільних у районі залізничного вокзалу.

Через ворожу атаку на Київщину у Погребах Броварського району загинула молода жінка, шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка.

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна в Україні
