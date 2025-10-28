Доказательство преступления против человечности: РФ использует дроны, охотясь на гражданских - расследование ООН
Киев • УНН
Расследование ООН подтвердило использование Россией дронов для преследования мирных жителей вблизи линии фронта в Украине. Это расценивается как преступление против человечности, направленное на изгнание гражданских лиц.
Россия использует дроны для преследования мирных жителей вблизи линии фронта в Украине. Об этом говорится в заключении расследования ООН, передает Sky News и УНН.
Детали
Согласно отчету Независимой международной комиссии по расследованию ситуации в Украине, Россия в своей агрессии использует дроны для преследования мирных жителей, живущих вблизи линии фронта в Украине.
Выводы основаны на интервью с 226 людьми, включая жертв, свидетелей, гуманитарных работников и местные власти. Также были проверены сотни видео.
Гражданских лиц преследуют на большие расстояния дроны с установленными камерами, а затем иногда атакуют зажигательными бомбами или взрывчаткой, когда они ищут укрытие.
В 17-страничном отчете подчеркивается, что соответствующие нападения были совершены в рамках скоординированной политики изгнания гражданских лиц с территорий вблизи линии фронта войны России против Украины.
Факты охоты на людей и насильственного перемещения населения подтверждают преступление против человечности.
В России отрицают преднамеренные нападения на гражданских лиц в Украине, добавляет Sky News, напоминая, что военные силы РФ убили тысячи людей с момента начала полномасштабного вторжения в Украину три с половиной года назад.
Напомним
Более 1200 мирных жителей погибло из-за кассетных боеприпасов после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Российская диверсионно-разведывательная группа сумела проникнуть в центр Покровска и убила нескольких гражданских в районе железнодорожного вокзала.
Из-за вражеской атаки на Киевщину в Погребах Броварского района погибла молодая женщина, шестимесячный младенец и двенадцатилетняя девочка.
