Ексклюзив
09:58 • 4208 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
05:44 • 23793 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 21373 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 22821 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 30072 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 53118 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 71096 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 104813 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 86908 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 85125 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
Ексклюзив
Понад 1200 цивільних осіб загинули в Україні від касетних боєприпасів - Reuters

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Понад 1200 цивільних загинули від касетних боєприпасів після повномасштабного вторгнення рф в Україну. росіяни продовжують атаки на цивільні райони, використовуючи цей тип зброї.

Понад 1200 цивільних осіб загинули в Україні від касетних боєприпасів - Reuters

Понад 1200 цивільних осіб загинуло через касетні боєприпаси після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

На це звернув увагу дослідник Cluster Munition Monitor Майкл Гарт. Він зазначив, що росіяни продовжують атаки на цивільні райони та житлові будинки.

Додатково

Ні росія, ні Україна не є учасницями конвенції 2008 року, яка забороняє касетні боєприпаси і налічує на даний момент 112 країн-учасниць. Касетні боєприпаси, що запускаються з землі або з літаків, вибухають у повітрі, розкидаючи дрібні бомби по великій території.

Ті, хто вижив після вибухів цих боєприпасів, отримують численні серйозні травми. Водночас після закінчення бойових дій ще залишаються нерозірвані касетні боєприпаси.

Міноборони: за три роки війни 355 цивільних загинули через російську вибухівку, серед них 18 дітей08.04.25, 11:43 • 11084 перегляди

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Reuters
Україна