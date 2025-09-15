Понад 1200 цивільних осіб загинули в Україні від касетних боєприпасів - Reuters
Київ • УНН
Понад 1200 цивільних загинули від касетних боєприпасів після повномасштабного вторгнення рф в Україну. росіяни продовжують атаки на цивільні райони, використовуючи цей тип зброї.
Понад 1200 цивільних осіб загинуло через касетні боєприпаси після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
На це звернув увагу дослідник Cluster Munition Monitor Майкл Гарт. Він зазначив, що росіяни продовжують атаки на цивільні райони та житлові будинки.
Додатково
Ні росія, ні Україна не є учасницями конвенції 2008 року, яка забороняє касетні боєприпаси і налічує на даний момент 112 країн-учасниць. Касетні боєприпаси, що запускаються з землі або з літаків, вибухають у повітрі, розкидаючи дрібні бомби по великій території.
Ті, хто вижив після вибухів цих боєприпасів, отримують численні серйозні травми. Водночас після закінчення бойових дій ще залишаються нерозірвані касетні боєприпаси.
Міноборони: за три роки війни 355 цивільних загинули через російську вибухівку, серед них 18 дітей08.04.25, 11:43 • 11084 перегляди