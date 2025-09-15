Более 1200 мирных жителей погибли в Украине от кассетных боеприпасов - Reuters

$41.280.03
Эксклюзив
09:58 • 4150 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
05:44 • 23727 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 21329 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 22779 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 30035 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 53097 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 71083 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104806 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86898 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 85122 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 7656 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 10819 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 23727 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 19749 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 98406 просмотра
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 6036 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 7950 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 23842 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 30466 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 79617 просмотра
Более 1200 мирных жителей погибли в Украине от кассетных боеприпасов - Reuters

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Более 1200 мирных жителей погибли от кассетных боеприпасов после полномасштабного вторжения рф в Украину. россияне продолжают атаки на гражданские районы, используя этот тип оружия.

Более 1200 мирных жителей погибли в Украине от кассетных боеприпасов - Reuters

Более 1200 мирных жителей погибли из-за кассетных боеприпасов после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На это обратил внимание исследователь Cluster Munition Monitor Майкл Харт. Он отметил, что россияне продолжают атаки на гражданские районы и жилые дома.

Дополнительно

Ни россия, ни Украина не являются участницами конвенции 2008 года, которая запрещает кассетные боеприпасы и насчитывает на данный момент 112 стран-участниц. Кассетные боеприпасы, запускаемые с земли или с самолетов, взрываются в воздухе, разбрасывая мелкие бомбы по большой территории.

Те, кто выжил после взрывов этих боеприпасов, получают многочисленные серьезные травмы. В то же время после окончания боевых действий еще остаются неразорвавшиеся кассетные боеприпасы.

Минобороны: за три года войны 355 гражданских погибли из-за российской взрывчатки, среди них 18 детей08.04.2025, 11:43 • 11084 просмотра

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Reuters
Украина