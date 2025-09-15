Более 1200 мирных жителей погибли в Украине от кассетных боеприпасов - Reuters
Киев • УНН
Более 1200 мирных жителей погибли от кассетных боеприпасов после полномасштабного вторжения рф в Украину. россияне продолжают атаки на гражданские районы, используя этот тип оружия.
Более 1200 мирных жителей погибли из-за кассетных боеприпасов после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
На это обратил внимание исследователь Cluster Munition Monitor Майкл Харт. Он отметил, что россияне продолжают атаки на гражданские районы и жилые дома.
Дополнительно
Ни россия, ни Украина не являются участницами конвенции 2008 года, которая запрещает кассетные боеприпасы и насчитывает на данный момент 112 стран-участниц. Кассетные боеприпасы, запускаемые с земли или с самолетов, взрываются в воздухе, разбрасывая мелкие бомбы по большой территории.
Те, кто выжил после взрывов этих боеприпасов, получают многочисленные серьезные травмы. В то же время после окончания боевых действий еще остаются неразорвавшиеся кассетные боеприпасы.
