Колишнього міністра енергетики України намагалися викрасти на Кіпрі
Київ • УНН
У Ларнаці невідомі намагалися викрасти колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина. Зловмисники напали на нього та двох інших людей, але отримали опір і втекли, залишивши автомобіль зі зброєю.
У кіпрському місті Ларнака увечері 20 листопада невідомі намагалися викрасти чоловіка, затягнувши його до фургона. Повідомляється, що людиною, яку намагались викрасти – колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин, повідомляє УНН з посиланням на Cyprus Times.
Деталі
51-річний експосадовець перебуває з 2022 року у міжнародному розшуку у справі про постачання в 2014-2015 роках вугілля із окупованих територій сходу України та сприяння терористичним проросійським організаціям в ОРДЛО.
Як повідомляє Cyprus Times, того вечора Демчишин був вдома з двома людьми - 36-річною жінкою і 72-річним чоловіком. Вони помітили припаркований поруч з будинком підозрілий автомобіль.
Вони вийшли перевірити, що це за автомобіль - в цей момент на них напали троє невідомих людей. Їхні обличчя були закриті хірургічними масками.
Нападники отримали опір і залишили місце події, залишивши автомобіль. Пізніше слідство встановило, що номерні знаки на даному авто належать іншому транспортному засобу. Всередині транспортного засобу знайшли зброю.
Додатково
Володимир Демчишин був міністром енергетики та вугільної промисловості України з 2 грудня 2014 року до 14 квітня 2016 року.
Ситуація навколо "Нафтогазу": в НАБУ спростували заяву компанії про відсутність обшуків у директора з безпеки "Нафтогазу"19.11.25, 14:28 • 2973 перегляди