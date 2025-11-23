Бывшего министра энергетики Украины пытались похитить на Кипре
Киев • УНН
В Ларнаке неизвестные пытались похитить бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина. Злоумышленники напали на него и двух других людей, но получили отпор и скрылись, оставив автомобиль с оружием.
В кипрском городе Ларнака вечером 20 ноября неизвестные пытались похитить мужчину, затащив его в фургон. Сообщается, что человеком, которого пытались похитить – бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин, сообщает УНН со ссылкой на Cyprus Times.
Детали
51-летний экс-чиновник находится с 2022 года в международном розыске по делу о поставках в 2014-2015 годах угля с оккупированных территорий востока Украины и содействии террористическим пророссийским организациям в ОРДЛО.
Как сообщает Cyprus Times, в тот вечер Демчишин был дома с двумя людьми - 36-летней женщиной и 72-летним мужчиной. Они заметили припаркованный рядом с домом подозрительный автомобиль.
Они вышли проверить, что это за автомобиль - в этот момент на них напали трое неизвестных людей. Их лица были закрыты хирургическими масками.
Нападавшие получили отпор и покинули место происшествия, оставив автомобиль. Позже следствие установило, что номерные знаки на данном авто принадлежат другому транспортному средству. Внутри транспортного средства нашли оружие.
Дополнительно
Владимир Демчишин был министром энергетики и угольной промышленности Украины со 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016 года.
