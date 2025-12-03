Колишню главу дипломатії ЄС Могеріні звільнили з-під варти після допиту
Київ • УНН
Трьох підозрюваних у справі про корупцію, включно з колишньою главою ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні та високопоставленим чиновником Єврокомісії Стефано Санніно, звільнили з-під варти. Про це повідомляє EuroNews, пише УНН.
Деталі
Бельгійська влада звільнила з-під варти затриманих вчора Могеріні, Санніно та третього підозрюваного після допиту в рамках справи про корупцію та висування звинувачення, оскільки вони не вважаються такими, що можуть втекти.
Поліція обшукала приміщення Коледжу Європи в Брюгге та Європейської служби зовнішніх зносин у Брюсселі.
Європейська прокуратура повідомила в пресрелізі в середу вранці, що трьом особам офіційно повідомили про звинувачення. Вони також зазначили, що третій підозрюваний є старшим співробітником Коледжу Європи. За даними італійської преси, підозрюваний також є громадянином Італії.
Звинувачення стосуються шахрайства та корупції у сфері закупівель, конфлікту інтересів та порушення професійної таємниці. Їх було звільнено, оскільки вони не вважаються такими, що можуть втекти
Прокурор додав, що всі особи вважаються невинними, доки їхня провина не буде доведена бельгійськими судами.
Нагадаємо
2 грудня стало відомо, що у Бельгії затримано трьох осіб, включаючи ексвіцепрезидентку Єврокомісії Федеріку Могеріні, через підозри у шахрайстві з коштами ЄС. Розслідування стосується можливого фаворитизму при наданні Європейською службою зовнішніх справ програми Коледжу Європи.