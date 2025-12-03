Колишню главу дипломатії ЄС Могеріні звільнили з-під варти після допиту

Трьох підозрюваних у справі про корупцію, включно з колишньою главою ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні та високопоставленим чиновником Єврокомісії Стефано Санніно, звільнили з-під варти. Про це повідомляє EuroNews, пише УНН.

Деталі

Бельгійська влада звільнила з-під варти затриманих вчора Могеріні, Санніно та третього підозрюваного після допиту в рамках справи про корупцію та висування звинувачення, оскільки вони не вважаються такими, що можуть втекти.

Поліція обшукала приміщення Коледжу Європи в Брюгге та Європейської служби зовнішніх зносин у Брюсселі.

У Бельгії провели обшуки у дипломатичній службі ЄС та Коледжі Європи

Європейська прокуратура повідомила в пресрелізі в середу вранці, що трьом особам офіційно повідомили про звинувачення. Вони також зазначили, що третій підозрюваний є старшим співробітником Коледжу Європи. За даними італійської преси, підозрюваний також є громадянином Італії.

Звинувачення стосуються шахрайства та корупції у сфері закупівель, конфлікту інтересів та порушення професійної таємниці. Їх було звільнено, оскільки вони не вважаються такими, що можуть втекти - йдеться у заяві для преси.

Прокурор додав, що всі особи вважаються невинними, доки їхня провина не буде доведена бельгійськими судами.

Нагадаємо

2 грудня стало відомо, що у Бельгії затримано трьох осіб, включаючи ексвіцепрезидентку Єврокомісії Федеріку Могеріні, через підозри у шахрайстві з коштами ЄС. Розслідування стосується можливого фаворитизму при наданні Європейською службою зовнішніх справ програми Коледжу Європи.