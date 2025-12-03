Бывшую главу дипломатии ЕС Могерини освободили из-под стражи после допроса

Трое подозреваемых по делу о коррупции, включая бывшего главу ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерику Могерини и высокопоставленного чиновника Еврокомиссии Стефано Саннино, освобождены из-под стражи. Об этом сообщает EuroNews, пишет УНН.

Детали

Бельгийские власти освободили из-под стражи задержанных вчера Могерини, Саннино и третьего подозреваемого после допроса в рамках дела о коррупции и предъявления обвинения, поскольку они не считаются способными скрыться.

Полиция обыскала помещения Колледжа Европы в Брюгге и Европейской службы внешних сношений в Брюсселе.

В Бельгии провели обыски в дипломатической службе ЕС и Колледже Европы

Европейская прокуратура сообщила в пресс-релизе в среду утром, что трем лицам официально предъявлены обвинения. Они также отметили, что третий подозреваемый является старшим сотрудником Колледжа Европы. По данным итальянской прессы, подозреваемый также является гражданином Италии.

Обвинения касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и нарушения профессиональной тайны. Они были освобождены, поскольку не считаются способными скрыться - говорится в заявлении для прессы.

Прокурор добавил, что все лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана бельгийскими судами.

Напомним

2 декабря стало известно, что в Бельгии задержаны три человека, включая экс-вице-президента Еврокомиссии Федерику Могерини, по подозрению в мошенничестве со средствами ЕС. Расследование касается возможного фаворитизма при предоставлении Европейской службой внешних дел программы Колледжа Европы.