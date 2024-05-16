Коломойський програв суд про договори поруки за кредитами ПриватБанку
Київ • УНН
Апеляційний суд Києва підтримав позицію Національного банку України та закрив справу за позовом Ігоря Коломойського про розірвання договорів особистої поруки за кредитами рефінансування, залученими ПриватБанком до його націоналізації.
Київський апеляційний суд закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами рефінансування, залученими ПриватБанком до його націоналізації. Про це пише УНН з посиланням на заяву пресслужбу Національного банку.
Деталі
Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення суду. Ретельно дослідивши матеріали справи, суд підтримав правову позицію Національного банку, яка полягала, зокрема в тому, що сам факт зміни власника корпоративних прав ПриватБанку внаслідок націоналізації не призвів до зміни прав та обов’язків сторін за договорами
В НБУ пояснили, що у 2017 році Ігор Коломойський подав позов до Печерського райсуду міста Києва про розірвання договорів особистої поруки, за якими він гарантував повернення ПриватБанком отриманих ним кредитів рефінансування.
Згодом 20 квітня 2019 року Печерський райсуд задовольнив його позов, але Нацбанк оскаржив його в суді апеляційної інстанції, який підтримав позицію НБУ.
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Доповнення
У регуляторі також нагадали, що протягом 2008-2014 років НБУ надав ПриватБанку кредити рефінансування на загальну суму 18,3 млрд грн.
У 2015 році Коломойський, який на той час був співвласником ПриватБанку, у рахунок забезпечення погашення зазначених кредитів уклав з НБУ договори поруки. Фактично він взяв на себе особисті зобовʼязання за погашення заборгованості банку перед Нацбанком, проте не виконав жодного з них.
У квітні 2020 року державний ПриватБанк повністю повернув Національному банку отримане рефінансування
Нагадаємо
Шевченківський районний суд Києва продовжив тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 червня 2024 року з можливістю внесення застави у розмірі 1,96 мільярда гривень.