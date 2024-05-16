Коломойский проиграл суд о договорах поручительства по кредитам ПриватБанка

Киевский апелляционный суд закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского о расторжении договоров его личного поручительства по кредитам рефинансирования, привлеченным ПриватБанком до его национализации. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление пресс-службы Национального банка.

Детали

Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда. Тщательно исследовав материалы дела, суд поддержал правовую позицию Национального банка, которая заключалась, в частности в том, что сам факт смены собственника корпоративных прав ПриватБанка в результате национализации не привел к изменению прав и обязанностей сторон по договорам - заявил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

В НБУ пояснили, что в 2017 году Игорь Коломойский подал иск в Печерский райсуд города Киева о расторжении договоров личного поручительства, по которым он гарантировал возврат ПриватБанком полученных им кредитов рефинансирования.

Впоследствии 20 апреля 2019 года Печерский райсуд удовлетворил его иск, но Нацбанк обжаловал его в суде апелляционной инстанции, который поддержал позицию НБУ.

Коломойскому сообщили еще одно подозрение

Дополнение

В регуляторе также напомнили, что в течение 2008-2014 годов НБУ предоставил ПриватБанку кредиты рефинансирования на общую сумму 18,3 млрд грн.

В 2015 году Коломойский, который в то время был совладельцем ПриватБанка, в счет обеспечения погашения указанных кредитов заключил с НБУ договоры поручительства. Фактически он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед Нацбанком, однако не выполнил ни одного из них.

В апреле 2020 года государственный ПриватБанк полностью вернул Национальному банку полученное рефинансирование - напомнили в НБУ.

Напомним

Шевченковский районный суд Киева продлил содержание под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня 2024 года с возможностью внесения залога в размере 1,96 миллиарда гривен.