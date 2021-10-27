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Колишній завод "Більшовик" продали з аукціону за понад 1,4 млрд гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Перший київський машинобудівний завод (колишня назва “Більшовик”) продали з аукціону за понад 1,4 млрд гривень. Покупець покупець ТОВ “Дженерал комерс”. Про це УНН повідомляє з посиланням на Фонд державного майна України.

Колишній завод "Більшовик" продали з аукціону за понад 1,4 млрд гривень

Цитата

“Визначено переможця укціону з приватизації Першого київського машинобудівного заводу (колишня назва „Більшовик“). Найвища вартість, яку учасники торгів запропонували за об’єкт великої приватизації, становить 1 429 017 000 гривень”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що тепер переможець протягом 10 днів повинен підписати договір купівлі-продажі і протяго 30 днів перерахувати кошти у державний бюджет. Далі розпочнеться новий етап розвитку цілого кварталу у столиці.

Додамо, що покупець ТОВ “Дженерал комерс”

Доповнення

Керівником ТОВ є Ігор Хижняк, а співзасновниками Володимир Долгополов, венчурний фонд “Ларам Сістем” та кіпрська фошорна компанія “АБ Піллар Холдінгз (Кіпр) Лімітед”. Профіль діяльності “Дженерал комерс” доволі широкий: від консультацій з питнаь комерційної дільяності до агенства з нерухомості, від надання авто в оренду до управдіння нерухомим майном.

Система YouControl повязує Володимира Долгополова з компанією “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”, а Хижняка з низкою будівельник компаній.

Дружина Володимира Долгополова Юлія — начальник управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

Додамо

Пілотним проектом великої приватизації у 2020 році став готель “Дніпро”. Його продали за 1,1 млрд грн.

На час карантину продаж об’єктів великої приватизації заборонили законом — нібито через неможливість достатньо заробити на продажі.

У грудні 2020 року уряд запропонував Верховній Раді розблокувати велику приватизацію у 2021 році. Уряд запропонував ВР зняти обмеження на продаж низки об’єктів — це 5 теплоелектроцентралей, три обленерго, підприємсто “Більшовик”, Одеський припортовий завод, Об’єднана гірнично-хімічна компанія, “Президент готель”.

Велику приватизацію розблокували з 1 травня 2021 року.

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