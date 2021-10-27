Бывший завод "Большевик" продали с аукциона более чем за 1,4 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Первый киевский машиностроительный завод (бывшее название “Большевик”) продали с аукциона за более 1,4 млрд гривен. Покупатель покупатель ООО “Дженерал коммерс”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Фонд государственного имущества Украины.
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“Определен победитель укциона по приватизации Первого киевского машиностроительного завода (бывшее название „Большевик“). Самая высокая стоимость, которую участники торгов предложили за объект крупной приватизации, составляет 1 429 017 000 гривен”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что теперь победитель в течение 10 дней должен подписать договор купли-продажи и за 30 дней перечислить средства в государственный бюджет. Дальше начнется новый этап развития целого квартала в столице.
Добавим, что покупатель ООО “Дженерал коммерс”
Дополнение
Руководителем ООО является Игорь Хижняк, а соучредителями Владимир Долгополов, венчурный фонд “Ларам Систем” и кипрская фошорная компания “АБ Пиллар Холдингз (Кипр) Лимитед”. Профиль деятельности “Дженерал коммерс” достаточно широк: от консультаций по вопросам коммерческой деятельности до агентства по недвижимости, от предоставления авто в аренду до управления недвижимым имуществом.
Система YouControl связывает Владимира Долгополова с компанией “КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ “ЮДП ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”, а Хижняка с рядом строитель компаний.
Жена Владимира Долгополова Юлия — начальник управления обеспечения деятельности постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.
Добавим
Пилотным проектом крупной приватизации в 2020 году стала гостиница “Днепр”. Её продали за 1,1 млрд. грн.
На время карантина продажу объектов крупной приватизации запретили законом — якобы из-за невозможности достаточно заработать на продаже.
В декабре 2020 года правительство предложило Верховной Раде разблокировать крупную приватизацию в 2021 году. Правительство предложило ВР снять ограничения на продажу ряда объектов — это 5 теплоэлектроцентралей, три облэнерго, предприятие “Большевик”, Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, “Президент отель”.
Большую приватизацию разблокировали с 1 мая 2021 года.