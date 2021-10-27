Бывший завод "Большевик" продали с аукциона более чем за 1,4 млрд гривен

Цитата

“Определен победитель укциона по приватизации Первого киевского машиностроительного завода (бывшее название „Большевик“). Самая высокая стоимость, которую участники торгов предложили за объект крупной приватизации, составляет 1 429 017 000 гривен”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что теперь победитель в течение 10 дней должен подписать договор купли-продажи и за 30 дней перечислить средства в государственный бюджет. Дальше начнется новый этап развития целого квартала в столице.

Добавим, что покупатель ООО “Дженерал коммерс”

Дополнение

Руководителем ООО является Игорь Хижняк, а соучредителями Владимир Долгополов, венчурный фонд “Ларам Систем” и кипрская фошорная компания “АБ Пиллар Холдингз (Кипр) Лимитед”. Профиль деятельности “Дженерал коммерс” достаточно широк: от консультаций по вопросам коммерческой деятельности до агентства по недвижимости, от предоставления авто в аренду до управления недвижимым имуществом.

Система YouControl связывает Владимира Долгополова с компанией “КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ “ЮДП ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”, а Хижняка с рядом строитель компаний.

Жена Владимира Долгополова Юлия — начальник управления обеспечения деятельности постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Добавим

Пилотным проектом крупной приватизации в 2020 году стала гостиница “Днепр”. Её продали за 1,1 млрд. грн.

На время карантина продажу объектов крупной приватизации запретили законом — якобы из-за невозможности достаточно заработать на продаже.

В декабре 2020 года правительство предложило Верховной Раде разблокировать крупную приватизацию в 2021 году. Правительство предложило ВР снять ограничения на продажу ряда объектов — это 5 теплоэлектроцентралей, три облэнерго, предприятие “Большевик”, Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, “Президент отель”.

Большую приватизацию разблокировали с 1 мая 2021 года.