Бывший завод "Большевик" продали с аукциона более чем за 1,4 млрд гривен

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 27395 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 57972 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 76887 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 230657 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 132070 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 400429 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316684 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215370 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245093 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255684 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2м/с
59%
Популярные новости

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 10678 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 9830 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 10977 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 21653 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 9074 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 9160 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140042 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 230657 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 400429 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 260649 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13248 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22016 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50851 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75268 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60146 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

Бывший завод "Большевик" продали с аукциона более чем за 1,4 млрд гривен

Киев • УНН

 • 21728 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Первый киевский машиностроительный завод (бывшее название “Большевик”) продали с аукциона за более 1,4 млрд гривен. Покупатель покупатель ООО “Дженерал коммерс”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Фонд государственного имущества Украины.

Бывший завод "Большевик" продали с аукциона более чем за 1,4 млрд гривен

Цитата

“Определен победитель укциона по приватизации Первого киевского машиностроительного завода (бывшее название „Большевик“). Самая высокая стоимость, которую участники торгов предложили за объект крупной приватизации, составляет 1 429 017 000 гривен”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что теперь победитель в течение 10 дней должен подписать договор купли-продажи и за 30 дней перечислить средства в государственный бюджет. Дальше начнется новый этап развития целого квартала в столице.

Добавим, что покупатель ООО “Дженерал коммерс”

Дополнение

Руководителем ООО является Игорь Хижняк, а соучредителями Владимир Долгополов, венчурный фонд “Ларам Систем” и кипрская фошорная компания “АБ Пиллар Холдингз (Кипр) Лимитед”. Профиль деятельности “Дженерал коммерс” достаточно широк: от консультаций по вопросам коммерческой деятельности до агентства по недвижимости, от предоставления авто в аренду до управления недвижимым имуществом.

Система YouControl связывает Владимира Долгополова с компанией “КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ “ЮДП ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”, а Хижняка с рядом строитель компаний.

Жена Владимира Долгополова Юлия — начальник управления обеспечения деятельности постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Добавим

Пилотным проектом крупной приватизации в 2020 году стала гостиница “Днепр”. Её продали за 1,1 млрд. грн.

На время карантина продажу объектов крупной приватизации запретили законом — якобы из-за невозможности достаточно заработать на продаже.

В декабре 2020 года правительство предложило Верховной Раде разблокировать крупную приватизацию в 2021 году. Правительство предложило ВР снять ограничения на продажу ряда объектов — это 5 теплоэлектроцентралей, три облэнерго, предприятие “Большевик”, Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, “Президент отель”.

Большую приватизацию разблокировали с 1 мая 2021 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,686.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06