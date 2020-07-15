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Готель “Дніпро” продали за 1,1 млрд гривень

Готель “Дніпро” продали за 1,1 млрд гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Аукціон з приватизації готелю “Дніпро” закінчився з результатом у понад 1 мільярд гривень. Дану ціну запропонувало ТОВ “Смартленд”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Фонду державного майна України.

"...завершився аукціон з продажу готелю "Дніпро"! Остаточна вартість об’єкта, на який претендували 29 підприємців, зросла до 1,1 мільярда гривень (1 111 111 222,22 грн)“, — йдеться в повідомленні.

Також зазначимо, що 1 мільярд 111 мільйонів 111 тисяч 222 гривні 22 копійки запропонувало ТОВ “Смартленд”.

Друге місце зайняло ТОВ “Інвестиційна українська група” з результатом 1 мільярд 111 мільйонів 111 тисяч 111 гривень 11 копійок.

Трете місце посіло ТОВ “Цитадель Девелопмент”, його ціна 1 мільярд 50 тисяч 500 гривень.

Додамо, що компанія переможець аукціону ТОВ “Смартленд” відповідно до реєстру YouControl зареєстрована в Броварах Київської області у 2013 році. Керівник Максим Терещук.

Згідно з реєстром розмір статутного капіталу компанії – 11 302 000,00 грн.

Основний вид діяльності ТОВ “Смартленд” - це надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Нагадаємо, стартова ціна готелю “Дніпро” становила 80 923 400 гривень.

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