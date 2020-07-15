Готель "Дніпро" сьогодні виставляють на аукціон
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Готель “Дніпро” у середмісті Києва сьогодні виставлено на аукціон, його стартова ціна 80 923 400 гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Фонду державного майна України.
“Цей день настав — готель "Дніпро“ виставлено на аукціон, проведення якого планується 15 липня! Стартова ціна — 80 923 400 гривень”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що об’єкт розташований у самому центрі Києва, на вулиці Хрещатик, поруч з головною площею країни — Майданом Незалежності.
“Новий власник отримає будівлю готелю загальною площею 12 829 кв. м, яка складається з 12-ти наземних та одного технічного поверхів, бельетажу і підвалу. Крім того, перед готелем розташований гостьовий паркінг на 56 паркомісць — земельна ділянка належить АТ "Дніпро“ на праві постійного користування”, — зазначається в повідомленні.
Також у розпорядженні гостей 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр і декілька конференц-залів.
Нагадаємо, Фонд держмайна підготував до приватизації готель “Дніпро”.