Отель "Днепр" сегодня выставляют на аукцион
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Отель "Днепр" в центре Киева сегодня выставлен на аукцион, его стартовая цена 80 923 400 гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины.
"Этот день настал - отель "Днепр" выставлен на аукцион, проведение которого планируется 15 июля! Стартовая цена - 80 923 400 гривен", - говорится в сообщении.
Сообщается, что объект расположен в самом центре Киева, на улице Крещатик, рядом с главной площадью страны - Майданом Независимости.
"Новый владелец получит здание отеля общей площадью 12 829 кв. м, которое состоит из 12-ти наземных и одного технического этажей, бельэтажа и подвала. Кроме того, перед отелем расположен гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО "Днепр" на праве постоянного пользования", - отмечается в сообщении.
Также в распоряжении гостей 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.
Напомним, Фонд госимущества подготовил к приватизации отель "Днепр".