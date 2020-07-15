Отель "Днепр" сегодня выставляют на аукцион

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 18147 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100666 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105555 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132011 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110104 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130506 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101917 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102548 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104390 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102041 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Отель "Днепр" сегодня выставляют на аукцион

Отель "Днепр" сегодня выставляют на аукцион

Киев  •  УНН

 • 24524 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Отель "Днепр" в центре Киева сегодня выставлен на аукцион, его стартовая цена 80 923 400 гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины.

"Этот день настал - отель "Днепр" выставлен на аукцион, проведение которого планируется 15 июля! Стартовая цена - 80 923 400 гривен", - говорится в сообщении.

Сообщается, что объект расположен в самом центре Киева, на улице Крещатик, рядом с главной площадью страны - Майданом Независимости.

"Новый владелец получит здание отеля общей площадью 12 829 кв. м, которое состоит из 12-ти наземных и одного технического этажей, бельэтажа и подвала. Кроме того, перед отелем расположен гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО "Днепр" на праве постоянного пользования", - отмечается в сообщении.

Также в распоряжении гостей 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

Напомним, Фонд госимущества подготовил к приватизации отель "Днепр".

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