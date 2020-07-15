Гостиницу "Днепр" продали за 1,1 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" закончился с результатом в более 1 млрд гривен. Данную цену предложило ООО "Смартленд". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины.
"... завершился аукцион по продаже гостиницы "Днепр"! Окончательная стоимость объекта, на который претендовали 29 предпринимателей, выросла до 1,1 миллиарда гривен (1111111 222,22 грн)", - говорится в сообщении.
Также отметим, что 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 гривны 22 копейки предложило ООО "Смартленд".
Второе место заняло ООО "Инвестиционная украинская группа" с результатом 1 млрд 111 млн 111 тыс. 111 гривен 11 копеек.
Третье место заняло ООО "Цитадель Девелопмент", его цена 1 млрд 50 тыс. 500 гривен.
Добавим, что компания победитель аукциона ООО "Смартленд", согласно реестра YouControl, зарегистрирована в Броварах Киевской области в 2013 году. Руководитель Максим Терещук.
Согласно реестру, размер уставного капитала компании - 11 302 000,00 грн.
Основной вид деятельности ООО "Смартленд" - это предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.
Напомним, стартовая цена гостиницы "Днепр" составила 80 923 400 гривен.