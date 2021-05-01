В Україні розблоковано велику приватизацію

Документ був опублікований в офіційному виданні “Голос України” напередодні.

Деталі

Йдеться про закон “Про внесення зміни до розділу V „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про приватизацію державного і комунального майна“ щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації” № 1365-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня 2021 року.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування, тобто, 1 травня.

“Цей закон дає змогу розпочати підготовку та проведення великої приватизації на аукціонах, які були призупинені через обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією COVID-19 з березня 2020 року”, — відзначили раніше в ОП.

Документ передбачає, що в період дії карантину не проводяться аукціони зі зниженням стартової ціни, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об’єктів великої приватизації. Державне майно дозволяється продавати лише на аукціоні з умовами, коли торги виграє покупець, який запропонував найвищу ціну та взяв на себе зобов’язання виконати умови продажу.

Контекст

Грошима від реалізації державних об’єктів хочуть “наповнити” Бюджет-2021. Запланований продаж великих державних підприємств, за оцінкою уряду, має дати змогу збільшити надходження до бюджету до 12 млрд грн.

При цьому дефіцит Бюджету-2021 передбачено на рівні 5,5% від ВВП, або 246,6 млрд грн. В експертних колах зазначали, що великий дефіцит означає, що його треба покривати або запозиченнями, або емісією, або приватизацією. Але приватизація, яка є нерегулярними доходами, навряд чи буде здатна покрити хоча б десяту частину цього дефіциту.

Між тим, приватизація у першому кварталі вже провалена. Згідно з аналізом Рахункової палати, державний бюджет вже недоотримав 2,7 млрд грн від приватизації державного майна. План не виконаний на 83%. За даними РП, від приватизації державного майна за підсумками першого кварталу до бюджету надійшло 530 млн грн.

Що було раніше

На час карантину продаж об’єктів великої приватизації заборонили законом — нібито через неможливість достатньо заробити на продажі.

У грудні 2020 року уряд запропонував Верховній Раді розблокувати велику приватизацію у 2021 році. Уряд запропонував ВР зняти обмеження на продаж низки об’єктів — це 5 теплоелектроцентралей, три обленерго, підприємсто “Більшовик”, Одеський припортовий завод, Об’єднана гірнично-хімічна компанія, “Президент готель”.

Пілотним проектом великої приватизації у 2020 році став готель “Дніпро”. Його продали за 1,1 млрд грн.