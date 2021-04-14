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Бюджет-2021 вже недоотримав 2,7 млрд грн від приватизації

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У першому кварталі державний бюджет недоотримав 2,7 млрд грн від приватизації державного майна. План не виконаний на 83%. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи виконання державного бюджету у січні-березні 2021 року за оперативною звітністю Державної казначейської служби України, передає УНН з посиланням на пресслужбу РП.

Цитата:

“Рахункова палата наполягала і наполягає на якісному прогнозі показників державного бюджету. Із року в рік закладаються мільярдні надходження від приватизації. Із року в рік бюджет недоотримує ці кошти. Лише за перший квартал невиконання плану від приватизації держмайна – 83%. Це 2,7 млрд грн!” – підкреслив Пацкан.

Деталі

За даними РП, від приватизації державного майна за підсумками першого кварталу до бюджету надійшло 530 млн грн.

Контекст

Грошима від реалізації державних об'єктів хочуть "наповнити" Бюджет-2021. Запланований продаж великих державних підприємств, за оцінкою уряду, має дати змогу збільшити надходження до бюджету до 12 млрд грн.

При цьому дефіцит Бюджету-2021 передбачено на рівні 5,5% від ВВП, або 246,6 млрд грн. В експертних колах зазначали, що великий дефіцит означає, що його треба покривати або запозиченнями, або емісією, або приватизацією. Але приватизація, яка є нерегулярними доходами, навряд чи буде здатна покрити хоча б десяту частину цього дефіциту.

Інші статті невиконання бюджету

Голова Рахункової палати зазначив, що загалом план надходжень загального фонду держбюджету за три місяці не виконано на 34,7 млрд грн, або 9,3%, що звужує можливості для своєчасного і повного проведення видатків. Основна причина невиконання – неотримання коштів від державних зовнішніх запозичень.

“У січні–березні розміщення облігацій зовнішніх державних позик не здійснювалось і кошти від міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ, не надходили. У результаті загальний фонд не отримав понад 42 млрд грн, передбачених планом надходжень від зовнішніх запозичень”, – зауважив Пацкан.

За таких умов ненадходження зовнішніх запозичень частково заміщалося внутрішніми.

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Так, збільшений Мінфіном на 37,8 млрд грн план внутрішніх запозичень у першому кварталі виконано повністю. Від розміщення ОВДП до держбюджету надійшло 118,7 млрд гривень. Обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, збільшився на 23,3 млрд грн. При цьому найбільше – у власності нерезидентів – на 18,3 млрд грн (до 102,7 млрд грн). Тож їх частка у загальному обсязі ОВДП, що перебувають в обігу, збільшилася з 8,5 до 10%. "Це збільшує ризики дестабілізації фінансової ситуації у разі виходу нерезидентів з ринку внутрішніх запозичень", - вказали аудитори.

Доходи і видатки

Пацкан зауважив, що доходи загального фонду державного бюджету становили 219,7 млрд грн, що на 9,9 млрд грн, або 4,7%, більше плану на звітний період. Зокрема, перевиконано надходження: ПДВ з урахуванням бюджетного відшкодування, рентної плати за користування надрами, акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податку на прибуток підприємств.

Коментуючи ситуацію з видатками загального фонду, голова Рахункової палати зауважив, що план не виконаний на 23,1 млрд грн (або 8,3%). Зокрема, провели менше плану видатків: на 4,3 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями; на 1,9 млрд грн – на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування; на 1,8 млрд грн – на соціальне забезпечення.

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“Крім того, не розпочато виконання бюджетних програм із будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби, Нацгвардії, Збройних сил України, Служби безпеки України. Це спричинено насамперед тривалим затвердженням Кабміном розподілу коштів”, – додав Пацкан.

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