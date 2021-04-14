Бюджет-2021 уже недополучил 2,7 млрд грн от приватизации

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"Счетная палата настаивала и настаивает на качественном прогнозе показателей государственного бюджета. Из года в год закладываются миллиардные поступления от приватизации. Из года в год бюджет недополучает эти средства. Только за первый квартал невыполнение плана от приватизации госимущества - 83%. Это 2,7 млрд грн", - подчеркнул Пацкан.

Детали

По данным СП, от приватизации государственного имущества по итогам первого квартала в бюджет поступило 530 млн грн.

Контекст

Деньгами от реализации государственных объектов хотят "наполнить" Бюджет-2021. Запланированная продажа крупных государственных предприятий, по оценке правительства, должна дать возможность увеличить поступления в бюджет до 12 млрд грн.

При этом дефицит Бюджета-2021 предусмотрен на уровне 5,5% от ВВП, или 246,6 млрд грн. В экспертных кругах отмечали, что большой дефицит означает, что его надо покрывать или заимствованиями, или эмиссией, или приватизацией. Но приватизация, которая является нерегулярными доходами, вряд ли способна покрыть хотя бы десятую часть этого дефицита.

Другие статьи невыполнения бюджета

Председатель Счетной палаты отметил, что в целом план поступлений общего фонда госбюджета за три месяца не выполнен на 34,7 млрд грн, или 9,3%, что сужает возможности для своевременного и полного проведения расходов. Основная причина невыполнения - неполучение средств от государственных внешних заимствований.

"В январе-марте размещения облигаций внешних государственных займов ни совершалось и средства от международных финансовых организаций, в частности МВФ, не поступали. В результате общий фонд не получил более 42 млрд грн, предусмотренных планом поступлений от внешних заимствований", - отметил Пацкан.

При таких условиях непоступление внешних заимствований частично замещалось внутренними.

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Так, увеличенный Минфином на 37,8 млрд грн план внутренних заимствований в первом квартале выполнен полностью. От размещения ОВГЗ в госбюджет поступило 118,7 млрд гривен. Объем ОВГЗ, находящихся в обращении, увеличился на 23,3 млрд грн. При этом больше всего - в собственности нерезидентов - на 18,3 млрд грн (до 102,7 млрд грн). Поэтому их доля в общем объеме ОВГЗ, находящихся в обращении, увеличилась с 8,5 до 10%. "Это увеличивает риски дестабилизации финансовой ситуации в случае выхода нерезидентов с рынка внутренних заимствований", - указали аудиторы.

Доходы и расходы

Пацкан заметил, что доходы общего фонда государственного бюджета составили 219,7 млрд грн, что на 9,9 млрд грн, или 4,7%, больше плана на отчетный период. В частности, перевыполнены поступления: НДС с учетом бюджетного возмещения, рентной платы за пользование недрами, акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции), налога на прибыль предприятий.

Комментируя ситуацию с расходами общего фонда, председатель Счетной палаты отметил, что план не выполнен на 23,1 млрж грн (или 8,3%). В частности, провели меньше плана расходов: на 4,3 млрд грн - на оплату труда с начислениями; на 1,9 млрд грн - на приобретение медикаментов и перевязочных материалов, продуктов питания; на 1,8 млрд грн - на социальное обеспечение.

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"Кроме того, не начато выполнение бюджетных программ по строительству (приобретению) жилья для военнослужащих Государственной пограничной службы, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины. Это вызвано прежде всего длительным утверждением Кабмином распределения средств", - добавил Пацкан.