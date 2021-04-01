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Держбюджет за перший квартал року звели з дефіцитом у 24,4 млрд грн

Держбюджет за перший квартал року звели з дефіцитом у 24,4 млрд грн

Київ • УНН

 • 23085 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Дефіцит державного бюджету за перший квартал 2021 року досяг 24,4 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - 33,6 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Цитата:

"За І квартал 2021 року державний бюджет виконано з дефіцитом у розмірі 24,4 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 33,6 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 66,8 млрд гривень", - повідомили у Мінфіні з посиланням на оперативні дані Держказначейства.

Деталі

В цілому, як зазначається, до загального фонду держбюджету за січень-березень 2021 року надійшло 219,7 млрд грн, що на 4,7% більше плану (+9,9 млрд грн). "При цьому, надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування в першому кварталі 2021 року становили 76,6 млрд грн, що на 0,8 млрд грн перевищило очікувані (планові) показники ДПС на відповідний період. Із зазначеної суми 27,0 млрд грн надійшло в березні (+0,6 млрд грн до очікуваних)", - наголосили у Мінфіні.

Що стосується видатків, то за І квартал 2021 року за загальним фондом бюджету вони становили 253,9 млрд грн або лише 91,7% від розпису звітного періоду - недовиконання 8,3%.

"Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам здійснювалось у повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень", - запевнили при цьому у Мінфіні.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету, як вказано, у І кварталі 2021 року становили 118,7 млрд грн або 73,8% від запланованих на цей період.

Всього державні внутрішні запозичення за перші три місяці 2021 року сягнули 118,7 млрд грн (100% від розпису), в тому числі за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті – 27,0 млрд грн (886,3 млн дол. та 70,5 млн євро).
Із зовнішніх джерел за І квартал 2021 року коштів не надходило.

Платежі з погашення державного боргу за І квартал 2021 року, як повідомляється, становили 106,9 млрд грн (99,3% від розпису), платежі з обслуговування – 37,4 млрд грн (96,9% від розпису).

Доповнення

План за видатками у першому кварталі не виконано, і ця тенденція прослідковується вже певний час. Так, аналітики зазначають, що невиконання плану видатків є негативним явищем і традиційно призводить до накопичення потреби у фінансуванні видатків наприкінці року. "Швидке" дофінансовування видатків може призвести як до підвищення цін, так і до послаблення курсу гривні.

Водночас, недофінансування щонайменше за загальним фондом бюджету скоротилося за підсумками трьох місяців 2021 року до 8,3% з 16% у січні.

Це відбувається на тлі невиконання плану запозичень. При цьому відсутність зовнішніх запозичень означає збільшення потреби у внутрішніх запозиченнях в майбутні місяці. При невиконанні плану запозичень Україна має великі шанси знову зіткнутись із кризою фінансування бюджетних видатків, яку вона пережила у жовтні-листопаді 2020 року, відзначають аналітики з Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління при КШЕ.

Тоді труднощі виникли з фінансуванням незахищених статей. Загалом невиконання плану видатків за 2020 рік сягнуло 5% - понад 67 млрд грн, повідомляли у Рахунковій палаті. 

На проблеми невиконання плану запозичень вказував і голова Ради НБУ Богдан Данилишин. З його слів, подальше зволікання із виконанням плану державних запозичень на рік може змусити Мінфін підвищувати ставки за облігаціями на внутрішньому ринку і врешті призвести до збільшення вартості обслуговування держборгу.

Що стосується дефіциту, то аналітики вказували за підсумками двох місяців 2021 року, що ситуація із фінансуванням дефіциту бюджету є керованою. Але якщо уряд і далі не буде виконувати план запозичень, це може призвести до значних проблем із виконанням видатків бюджету в другій половині року. Щоб виконати план запозичень, уряд має відновити співпрацю з МВФ, Світовим банком та ЄС, радили фахівці.

Додамо, дефіцит Бюджету-2021 передбачено на рівні 5,5% від ВВП, або 246,6 млрд грн.

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