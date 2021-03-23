Запозичення до бюджету нижче плану: Данилишин застеріг від наслідків з держборгом

Цитата:

"Подальше зволікання із виконанням плану державних запозичень на рік (разом із запозиченнями в іноземній валюті на внутрішньому ринку Мінфін залучив 21% від планового обсягу) може змусити Міністерство фінансів до підвищення ставок, що збільшить вартість обслуговування державного боргу. У подібній ситуації зі зростанням вартості державних запозичень центральні банки провідних країн світу (ЄЦБ, Банк Австралії) збільшували обсяги викупу державних цінних паперів на вторинному ринку", - зазначив Данилишин.

Деталі

При цьому він зауважив, що відсоткова ставка за ОВДП, розміщеними у березні, знизилася у порівнянні з першими двома місяцями року. "Така ситуація стала можливою за рахунок скорочення середньої строковості первинних розміщень на підвищення попиту на державні цінні папери на короткому кінці кривої дохідності", - вказав Данилишин.

Так, усього у березні Мінфін для фінансування держбюджету залучив на первинних аукціонах 22,2 млрд гривень, а середньозважена ставка по них становила 11,06%, що на 32 б. п. нижче, ніж у січні-лютому.

"Попри зниження загального обсягу ОВДП в обігу (планові погашення перевищували нові запозичення), дві категорії інвесторів минулого тижня збільшили свої портфелі державних цінних паперів – фізичні особи (+372 млн гривень, з яких 53% - в іноземній валюті) та нерезиденти (+2,3 млрд гривень)", - зазначив Данилишин.

Водночас, зауважив він, "слід визнати, що інвестори цих категорій є схильними до зміни настроїв на ринку та характеризуються відносно швидкою реакцією у разі погіршення економічних очікувань, що створює певний ризик для Міністерства фінансів в контексті рефінансування існуючої заборгованості".

Доповнення

Данилишин зазначав раніше, що погіршення кон’юнктури міжнародних фінансових ринків разом із підвищенням облікової ставки НБУ можуть посилити тиск на зростання вартості державних запозичень в Україні, що, своєю чергою, обмежуватиме можливості уряду з виконання плану держзапозичень.

Додамо, за даними Мінфіну, фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-лютий 2021 року становили 74,3 млрд грн або 68,6% від запланованих на цей період.