Заимствования в бюджет ниже плана: Данилишин предостерег от последствий с госдолгом

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"Дальнейшее промедление с выполнением плана государственных заимствований на год (вместе с заимствованиями в иностранной валюте на внутреннем рынке Минфин привлек 21% от планового объема) может заставить Министерство финансов к повышению ставок, что увеличит стоимость обслуживания государственного долга. В подобной ситуации с ростом стоимости государственных заимствований центральные банки ведущих стран мира (ЕЦБ, Банк Австралии) увеличивали объемы выкупа государственных ценных бумаг на вторичном рынке", - отметил Данилишин.

Детали

При этом он указал, что процентная ставка по ОВГЗ, размещенным в марте, снизилась по сравнению с первыми двумя месяцами года. "Такая ситуация стала возможной за счет сокращения средней срочности первичных размещений на повышение спроса на государственные ценные бумаги на коротком конце кривой доходности", - отметил Данилишин.

Так, всего в марте Минфин для финансирования госбюджета привлек на первичных аукционах 22,2 млрд гривен, а средневзвешенная ставка по ним составила 11,06%, что на 32 б. п. ниже, чем в январе-феврале.

"Несмотря на снижение общего объема ОВГЗ в обращении (плановые погашения превышали новые заимствования), две категории инвесторов на прошлой неделе увеличили свои портфели государственных ценных бумаг - физические лица (+372 млн гривен, из которых 53% - в иностранной валюте) и нерезиденты (+2,3 млрд гривен)", - отметил Данилишин.

В то же время, отметил он, "следует признать, что инвесторы этих категорий подвержены смене настроений на рынке и характеризуются относительно быстрой реакцией в случае ухудшения экономических ожиданий, что создает определенный риск для Министерства финансов в контексте рефинансирования существующей задолженности".

Дополнение

Данилишин отмечал ранее, что ухудшение конъюнктуры международных финансовых рынков вместе с повышением учетной ставки НБУ могут усилить давление на рост стоимости государственных заимствований в Украине, что, в свою очередь, будет ограничивать возможности правительства по выполнению плана госзаимствований.

Добавим, по данным Минфина, фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-февраль 2021 года составили 74,3 млрд грн или 68,6% от запланированных на этот период.