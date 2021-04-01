Госбюджет за первый квартал года свели с дефицитом в 24,4 млрд грн

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"За I квартал 2021 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 24,4 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 33,6 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 66,8 млрд гривен", - сообщили в Минфине со ссылкой на оперативные данные Госказначейства.

Детали

В целом, как отмечается, в общий фонд госбюджета за январь-март 2021 года поступило 219,7 млрд грн, что на 4,7% больше плана (+9,9 млрд грн). "При этом, поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в первом квартале 2021 года составили 76,6 млрд грн, что на 0,8 млрд грн превысило ожидаемые (плановые) показатели ГНС на соответствующий период. Из указанной суммы 27,0 млрд грн поступило в марте (+0,6 млрд грн к ожидаемым)", - отметили в Минфине.

Что касается расходов, то за I квартал 2021 года по общему фонду бюджета они составляли 253,9 млрд грн или только 91,7% от росписи отчетного периода - недовыполнение 8,3%.

"Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений", - заверили при этом в Минфине.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета, как указано, в I квартале 2021 года составили 118,7 млрд грн или 73,8% от запланированных на этот период.

Всего государственные внутренние заимствования за первые три месяца 2021 года достигли 118,7 млрд грн (100% от росписи), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте - 27,0 млрд грн (886,3 млн долл. и 70,5 млн евро).

Из внешних источников за I квартал 2021 года средств не поступало.

Платежи по погашению государственного долга за I квартал 2021 года, как сообщается, составляли 106,9 млрд грн (99,3% от росписи), платежи по обслуживанию - 37,4 млрд грн (96,9% от росписи).

Дополнение

План по расходам в первом квартале не выполнен, и эта тенденция прослеживается уже некоторое время. Так, аналитики отмечают, что невыполнение плана расходов является негативным явлением и обычно приводит к накоплению потребности в финансировании расходов в конце года. "Быстрое" дофинансирование расходов может привести как к повышению цен, так и к ослаблению курса гривны.

В то же время, недофинансирование по меньшей мере по общему фонду бюджета сократилось по итогам трех месяцев 2021-го до 8,3% с 16% в январе.

Это происходит на фоне невыполнения плана заимствований. При этом отсутствие внешних заимствований означает увеличение потребности во внутренних заимствованиях в предстоящие месяцы. При невыполнении плана заимствований Украина имеет большие шансы снова столкнуться с кризисом финансирования бюджетных расходов, который она пережила в октябре-ноябре 2020 года, отмечают аналитики из Центра анализа общественных финансов и публичного управления при КШЭ.

Тогда трудности возникли с финансированием незащищенных статей. В общем невыполнение плана расходов в 2020 году достигло 5% - более 67 млрд грн, сообщали в Счетной палате.

На проблемы невыполнения плана заимствований указывал и глава Совета НБУ Богдан Данилишин. По его словам, дальнейшее промедление с выполнением плана государственных заимствований за год может заставить Минфин повышать ставки по облигациям на внутреннем рынке и в конце привести к увеличению стоимости обслуживания госдолга.

Что касается дефицита, то аналитики указывали по итогам двух месяцев 2021-го, что ситуация с финансированием дефицита бюджета является управляемой. Но если правительство и дальше не будет выполнять план заимствований, это может привести к значительным проблемам с выполнением расходов бюджета во второй половине года. Чтобы выполнить план заимствований, правительство должно возобновить сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и ЕС, советовали специалисты.

Добавим, дефицит Бюджета-2021 предусмотрен на уровне 5,5% от ВВП, или 246,6 млрд грн.