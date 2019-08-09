Киргизстан: телеканал колишнього президента арештували

КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Киргизстані силовики прийшли у приміщення телеканалу, що належить арештованому колишньому президентові країни Алмазбекові Атамбаєву, у столиці Бішкеку, щоб арештувати його будівлю і майно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.