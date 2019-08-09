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Актуальне
Киргизстан: телеканал колишнього президента арештували

Киргизстан: телеканал колишнього президента арештували

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Киргизстані силовики прийшли у приміщення телеканалу, що належить арештованому колишньому президентові країни Алмазбекові Атамбаєву, у столиці Бішкеку, щоб арештувати його будівлю і майно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Як повідомили працівники російськомовного каналу “Апрель” у прямому ефірі, який вони вели в соцмережах, про це їм повідомили люди, що назвалися представниками силових структур, інформує Радіо Азаттик, киргизька служба Радіо Свобода.

Відтак усіх попросили вийти на вулицю, всю будівлю “Форум”, де працює канал, опечатали.

Прес-служба МВС Киргизстану підтвердила, що на майно телеканалу “Апрель” і акціонерного товариства “Медіа-форум” накладено арешт за рішенням суду, інформує “Настоящее время”, проект Радіо Свобода з участю “Голосу Америки”.

UPD. Здание опечатывают, всех просят выйти на улицу
Только что члена политсовета СДПК Эрмек Окенов забрал спецназ.
Около 15 человек сейчас заходят в здание Форума и будет арестовывать здание вместе с каналом, сообщает Дмитрий Ложников pic.twitter.com/c5yuh7pzNM

— Телеканал “Апрель” (@april_tv_kg) August 9, 2019

Як розповів проектові генеральний директор телеканалу Дмитро Ложников, останніми трьома днями ефірну трансляцію каналу вимкнули по всьому Киргизстанові під різними приводами в різних місцях.

Він пообіцяв продовжити роботу телеканалу і після арешту його офісу.

Спасибо, что были с нами все это время.
Мы, коллектив “Апреля”, вас очень любим и верим, что скоро встретимся вновь в эфире нашего телеканала
Апрель — мы вам покажем! pic.twitter.com/qfMtfTZrGL

— Телеканал “Апрель” (@april_tv_kg) August 9, 2019

І телеканал, і будівля АТ “Медіа-форум” належать Алмазбекові Атамбаєву, колишньому президентові Киргизстану, якого затримали попереднього дня, 8 серпня, в результаті тривалої спецоперації силовиків зі стріляниною, одним загиблим спецпризначенцем і майже сотнею поранених із обох сторін. Причиною стала триразова неявка Атамбаєва за викликом на допит, що, за законодавством країни, дозволяє примусове припровадження. Нині Атамбаєва взяли під арешт за звинуваченнями в корупції, слідство також перевіряє його можливу причетність до ще низки кримінальних справ.

Атамбаєв, відмовляючись іти на допити, посилався на статус недоторканності колишнього президента, який існує в Киргизстані. Парламент країни позбавив його цієї недоторканності кілька місяців тому, але він вважає це рішення незаконним і політично мотивованим.

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