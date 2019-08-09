Кыргызстан: телеканал бывшего президента арестовали

Как сообщили работники русскоязычного канала “Апрель” в прямом эфире, который они вели в соцсетях, об этом им сообщили люди, назвались представителями силовых структур, передает Радио Азаттык, киргизская служба Радио Свобода.

Поэтому всех попросили выйти на улицу, всё здание “Форум”, где работает канал, опечатали.

Пресс-служба МВД Кыргызстана подтвердила, что на имущество телеканала “Апрель” и акционерного общества “Медиа-форум” наложен арест по решению суда, сообщает “Настоящее время”, проект Радио Свобода с участием “Голоса Америки”.

UPD. Здание опечатывают, всех просят выйти на улицу

Только что члена Политсовет СДПК Эрмек Окенов забрал спецназ.

Около 15 человек сейчас заходят в здание Форума и будет арестовывать здание вместе с каналом, докладывает Дмитрий Ложников pic.twitter.com/c5yuh7pzNM

Как рассказал проекту генеральный директор телеканала Дмитрий Ложников, в последние три дня эфирную трансляцию канала выключили по всему Кыргызстану под различными предлогами в разных местах.

Он пообещал продолжить работу телеканала и после ареста его офиса.

Спасибо, что были с нами все это время.

Мы, коллектив “Апреля”, вас очень любим и верим, что скоро встретимся вновь в эфире нашего телеканала

Апрель — мы вам покажем! pic.twitter.com/qfMtfTZrGL

И телеканал, и здание АО “Медиа-форум” принадлежат Алмазбеку Атамбаеву, бывшему президенту Кыргызстана, которого задержали предыдущего дня, 8 августа, в результате длительной спецоперации силовиков со стрельбой, одним погибшим спецназовцам и почти сотней раненых с обеих сторон. Причиной стала трехкратная неявка Атамбаева по вызову на допрос, что, по законодательству страны, позволяет принудительное препровождение. Сейчас Атамбаева взяли под арест по обвинению в коррупции, следствие также проверяет его возможную причастность к еще ряда уголовных дел.

Атамбаев, отказываясь идти на допросы, ссылался на статус неприкосновенности бывшего президента, который существует в Кыргызстане. Парламент страны лишил его этой неприкосновенности несколько месяцев назад, но он считает это решение незаконным и политически мотивированным.