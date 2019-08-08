З'явилося відео затримання екс-президента Киргизстану
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. В мережі з'явилось відео затримання колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в його резиденції. Зазначене відео опублікувало видання Радіо Свобода, передає УНН.
На відео видно, що екс-президент Атамбаєв веде переговори з силовиками у своїй резиденції серед добре озброєних прихильників, але в результаті переговорів - здається.
Зазначається, що запис зробила помічниця Атамбаєва, заступниця голови Соціал-демократичної партії Киргизстану Кундуз Жолдубаєва.
Атамбаєва звинувачують у корупції та зловживанні владою під час його перебування на президентській посаді.
Наразі в Бішкеку поновились сутички між міліцією та протестувальниками проти затримання екс-президента Киргизстану.
Нагадаємо, 7 серпня спецназ Киргизстану почав операцію по затриманню екс-президента країни Алмазбека Атамбаєва, підозрюваного в корупції і позбавленого недоторканності. Однак його прихильники в селі Кой-Таш чинили опір. В ході спецоперації з затримання Атамбаєва загинув один співробітник спецназу, близько 50 людей отримали поранення.
Після цього, Алмазбека Атамбаєва затримали 8 серпня після спецоперації, яка тривала близько доби. Прихильники Атамбаєва намагалися перешкодити його затриманню. У зіткненнях між спецназом і прихильниками колишнього президента постраждали близько 100 осіб, повідомляє Meduza.
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