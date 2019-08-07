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Силовики штурмували резиденцію колишнього президента Киргизстану, триває стрілянина

Силовики штурмували резиденцію колишнього президента Киргизстану, триває стрілянина

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Киргизстані увечері 7 серпня силовики провели штурм резиденції колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва. За непідтвердженими даними, Атамбаєва затримали і відвезли. У Державному комітеті національної безпеки (ДКНБ) заявили ЗМІ, що операція триває, пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ та агентство ТАСС.

Операція була розпочата в присутності журналістів і великої кількості інших людей, що знаходилися в резиденції. ЗМІ повідомляють про стрілянину і поранених і публікують фотографії та відео. Поранення гумовою кулею отримала, зокрема, журналістка 24.kg Аїда Джумашева.

Телеканал “Апрель”, який пов’язують з Атамбаєвим, повідомляв, що біля будинку колишнього президента знаходяться більше 400 його прихильників, яких не пускають на територію спецпризначенці. Прихильники Атамбаєва, як стверджувалося, намагалися будувати барикади.

“Бійці спецназу затримали Атамбаєва і відвезли його в невідомому напрямку”, — сказав представник штабу колишнього президента. У той же час, стверджував співрозмовник ТАСС, всередині будинку Атамбаєва триває стрілянина.

Варто зазначити, що нещодавно екс-президент Киргизстану, з якого зняли недоторканність, вилітав у Москву з бази ЗС РФ.

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