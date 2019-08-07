Силовики штурмували резиденцію колишнього президента Киргизстану, триває стрілянина

Операція була розпочата в присутності журналістів і великої кількості інших людей, що знаходилися в резиденції. ЗМІ повідомляють про стрілянину і поранених і публікують фотографії та відео. Поранення гумовою кулею отримала, зокрема, журналістка 24.kg Аїда Джумашева.

Телеканал “Апрель”, який пов’язують з Атамбаєвим, повідомляв, що біля будинку колишнього президента знаходяться більше 400 його прихильників, яких не пускають на територію спецпризначенці. Прихильники Атамбаєва, як стверджувалося, намагалися будувати барикади.

“Бійці спецназу затримали Атамбаєва і відвезли його в невідомому напрямку”, — сказав представник штабу колишнього президента. У той же час, стверджував співрозмовник ТАСС, всередині будинку Атамбаєва триває стрілянина.

Варто зазначити, що нещодавно екс-президент Киргизстану, з якого зняли недоторканність, вилітав у Москву з бази ЗС РФ.