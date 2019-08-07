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Силовики штурмовали резиденцию бывшего президента Кыргызстана, продолжается стрельба

Силовики штурмовали резиденцию бывшего президента Кыргызстана, продолжается стрельба

Киев  •  УНН

 • 9933 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Киргизстане вечером 7 августа силовики провели штурм резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. По неподтвержденным данным, Атамбаева задержали и увезли. В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) заявили СМИ, что операция продолжается, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ и агентство ТАСС.

Операция была начата в присутствии журналистов и большого количества других людей, находившихся в резиденции. СМИ сообщают о стрельбе и раненых и публикуют фотографии и видео. Ранение резиновой пулей получила, в частности, журналистка 24.kg Аида Джумашева.

Телеканал “Апрель”, который связывают с Атамбаевым, сообщал, что около дома бывшего президента находятся более 400 его сторонников, которых не пускают на территорию спецназовцы. Сторонники Атамбаева, как утверждалось, пытались строить баррикады.

“Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли его в неизвестном направлении”, — сказал представитель штаба бывшего президента. В то же время, утверждал собеседник ТАСС, внутри дома Атамбаева продолжается стрельба.

Стоит отметить, что недавно экс-президент Кыргызстана, с которого сняли неприкосновенность, вылетал в Москву из базы ВС РФ.

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