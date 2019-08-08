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В Бішкеку знову сутички між міліцією та протестувальниками проти затримання екс-президента Киргизстану

В Бішкеку знову сутички між міліцією та протестувальниками проти затримання екс-президента Киргизстану

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Міліція Бішкека застосувала світлошумові гранати проти людей, які зібралися на центральній площі міста в знак протесту проти затримання колишнього президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва. Про це повідомляє видання 24.kg, передає УНН.

На площі перебувало близько тисячі осіб. 24.kg повідомляло, що протестуючі кидали камені в журналістів.

Прихильники Алмазбека Атамбаєва, які зібралися біля будівлі Державного комітету національної безпеки, стверджують, що люди на центральній площі не мають до них відношення.

Нагадаємо, 7 серпня спецназ Киргизстану почав операцію по затриманню екс-президента країни Алмазбека Атамбаєва, підозрюваного в корупції і позбавленого недоторканності. Однак його прихильники в селі Кой-Таш чинили опір. В ході спецоперації з затримання Атамбаєва загинув один співробітник спецназу, близько 50 людей отримали поранення.

Після цього, Алмазбека Атамбаєва затримали 8 серпня після спецоперації, яка тривала близько доби. Прихильники Атамбаєва намагалися перешкодити його затриманню. У зіткненнях між спецназом і прихильниками колишнього президента постраждали близько 100 осіб, повідомляє Meduza.

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