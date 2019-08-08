В Бишкеке снова столкновения между милицией и протестующими против задержания экс-президента Кыргызстана
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Милиция Бишкека применила светошумовые гранаты против людей, которые собрались на центральной площади города в знак протеста против задержания бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает издание 24.kg, передает УНН.
На площади находилось около тысячи человек. 24.kg сообщало, что протестующие бросали камни в журналистов.
Сторонники Алмазбека Атамбаева, собравшихся у здания Государственного комитета национальной безопасности, утверждают, что люди на центральной площади не имеют к ним отношения.
Напомним, 7 августа спецназ Кыргызстана начал операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш сопротивлялись. В ходе спецоперации по задержанию Атамбаева погиб один сотрудник спецназа, около 50 человек получили ранения.
После этого, Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа в результате спецоперации, которая длилась около суток. Сторонники Атамбаева пытались помешать его задержанию. В столкновениях между спецназом и сторонниками бывшего президента пострадали около 100 человек, сообщает Meduza.
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