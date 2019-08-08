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Екс-президент Киргизстану визнав, що стріляв по спецназівцях під час штурму

Екс-президент Киргизстану визнав, що стріляв по спецназівцях під час штурму

Київ • УНН

 • 13967 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Екс-президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв зізнався, що вів стрілянину по атакуючим його будинок бійцям спецназу. Про це він заявив в четвер журналістам, пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ та російське агентство ТАСС.

“У моїх прихильників зброї не було, я особисто стріляв під час нападу”, — сказав він. Однак при цьому Атамбаєв запевнив, що він “намагався не влучати” в людей. За його словами, він також готовий сприяти звільненню затриманих його прихильниками під час штурму бійців спецпідрозділу “Альфа”, які зараз знаходяться під охороною в будинку екс-президента.

7 серпня спецназ Киргизстану почав операцію по затриманню екс-президента країни Алмазбека Атамбаєва, підозрюваного в корупції і позбавленого недоторканності. Однак його прихильники в селі Кой-Таш чинили опір, в ході операції загинув один співробітник спецназу, 52 людини отримали поранення. Затримати колишнього главу держави, який неодноразово відкидав всі звинувачення на свою адресу, не вдалося. Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що Атамабаев порушив конституцію, надавши збройний опір силовикам. Екс-президент повідомив про плани вивести своїх прихильників на мітинг в Бішкеку.

Додамо, що в екс-президента Киргизстану заявили, що він “опиратиметься до кінця”.

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