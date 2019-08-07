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У екс-президента Киргизстану заявили, що він "опиратиметься до кінця", його резиденція - підпалена

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Екс-президент Киргизстану продовжує чинити опір бійцям спецназу, які проводять операцію по його затриманню в селі Кой-Таш Чуйської області. Про це російському агентству ТАСС повідомили в середу в штабі колишнього глави держави, де раніше заявляли про його затримання, пише УНН.

“Спецназ зміг пройти на територію резиденції Атамбаєва і наблизитися до будинку, де знаходиться екс-президент, який продовжує чинити опір”, — заявив представник штабу. За його словами, поки немає повної картини того, що відбувається, оскільки спецназ нікого не підпускає до будинку, де знаходиться Атамбаєв, звідки “продовжують звучати постріли”.

“Прихильники Атамбаєва з зовнішнього боку огорожі зводять барикади з спиляних дерев, щоб не дати можливості вивезти екс-президента з території резиденції”, — зазначив співрозмовник, додавши, що присутні палять покришки.

Спецназ кілька годин тому зробив спробу затримання Атамбаєва. За одними даними, операція пройшла успішно і він був схоплений, за іншими відомостями — протистояння триває. У Державному комітеті національної безпеки (ДКНБ) Киргизстану заявили, що операція триває.

На даний момент відомо як мінімум про десять поранених, серед яких журналіст і депутат національного парламенту. На місце направлені п’ять бригад швидкої допомоги, лікарні Бішкека і Чуйської області готуються до прийому постраждалих.

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