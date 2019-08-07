У экс-президента Кыргызстана заявили, что он "будет сопротивляться до конца", его резиденция - подожжена
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Экс-президент Кыргызстана продолжает сопротивляться бойцам спецназа, которые проводят операцию по его задержанию в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в среду в штабе бывшего главы государства, где ранее заявляли о его задержании, пишет УНН.
“Спецназ смог пройти на территорию резиденции Атамбаева и приблизиться к дому, где находится экс-президент, который продолжает оказывать сопротивление”, — заявил представитель штаба. По его словам, пока нет полной картины происходящего, поскольку спецназ никого не подпускает к дому, где находится Атамбаев, откуда “продолжают звучать выстрелы”.
“Сторонники Атамбаева с внешней стороны забора возводят баррикады из спиленных деревьев, чтобы не дать возможности вывезти экс-президента с территории резиденции”, — отметил собеседник, добавив, что собравшиеся жгут покрышки.
Спецназ несколько часов назад предпринял попытку задержания Атамбаева. По одним данным, операция прошла успешно и он был схвачен, по другим сведениям — противостояние продолжается. В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана заявили, что операция продолжается.
На данный момент известно как минимум о десяти раненых, среди которых журналист и депутат национального парламента. На место направлены пять бригад скорой помощи, больницы Бишкека и Чуйской области готовятся к приему пострадавших.