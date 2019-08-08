Ситуація у Киргизстані: в результаті сутичок та другого штурму екс-президент - здався владі

Операція по затриманню Атамбаєва почалася 7 серпня. З першої спроби провести її не вдалося — співробітникам спецназу чинили опір прихильники колишнього президента. В результаті сутичок постраждали понад 80 осіб, один з бійців спецназу пізніше помер в лікарні.

З Атамбаєва в кінці червня зняли недоторканність. Генпрокуратура підозрює його в корупції. Формальним приводом для затримання Атамбаєва стали три послідовних відмови прийти на допит у кримінальній справі, де він проходить свідком.

После 17:00 (14:00 за київським часом), за непідтвердженими даними, силовики прорвалися на територію маєтку, де прихильники Атамбаєва закидають їх камінням.

За даними телеканалу “Апрель”, в будинку Атамбаєва спалахнув вогонь. У спецоперації беруть участь кілька тисяч співробітників правоохоронних органів. У них летять камені з боку прихильників Атамбаєва, їх не більше 400 осіб.

О 18:00 стало відомо, що близько “Супарі” йде опір, де прихильники Атамбаєва закидають камінням силовиків. Міліція, яка перегороджувала дорогу, відступила.

Көк-Жарда милиция менен чогулгандар кагылышты pic.twitter.com/kYEW6nDgFn

Всі машини і прихильники Атамбаєва виїхали в сторону Кой-Таша, їх, за попередніми даними, близько 500 осіб. За інформацією інших очевидців, 100-150 чоловік. Міліція пішла в сторону гір.

На 19:00 юрба прорвала ще одне оточення, просуваючись до резиденції Атамбаєва. Їдуть навантажені машини без номерів і з гучномовцями. Закликають людей вийти за народ, не сидіти склавши руки.